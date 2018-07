Vriendinnen naar top Mont Ventoux voor KWF

Kudelstaart – Op 30 augustus zullen Judith van Gaalen en Kathelijne Spaargaren de Mont Ventoux in Frankrijk beklimmen. De twee vriendinnen zijn inmiddels al 40 jaar vriendinnen en gaan al wandelend naar de top om hun vriendschap te vieren, maar bovenal trotseren zij die Kale Berg voor het goede doel: het KWF en St. Huis aan het water in Katwoude.

Onderzoek hard nodig

Rob Amelsbeek van Brasserie Oevers in Kudelstaart hoorde van deze bijzondere missie en besloot de meiden te steunen. Rob is zelf ervaringsdeskundige en ondergaat dit jaar een aantal behandelingen door middel van immunotherapie. Hij weet dat geld voor onderzoek naar kanker hard nodig, maar ook zinvol is.

Mont Ventoetje

Deze maand zal in Brasserie Oevers het Mont Ventoetje op de dessertkaart staan. Van elk verkocht Mont Ventoetje zal Brasserie Oevers een kleine bijdrage in de collectebus stoppen. Deze actie zal de hele maand juli duren.

Dus wilt u de twee vriendinnen steunen? Bezoek deze maand nog Brasserie Oevers en kies voor het overheerlijke Mont Ventoetje.

Meer informatie over de Stichting Mont Ventoux is te vinden op www.grootverzettegenkanker.nl. Ook kan via deze site een eigen donatie gedaan worden en worden Judith en Kathelijne zo geholpen om hun sponsordoel te halen.