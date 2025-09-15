Vredesweek Aalsmeer: ‘Niets doen is geen optie’

Aalsmeer – In de Vredesweek van 21 tot 27 september organiseren de Open Hof Kerk, de Karmelparochie en de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, onder de naam Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer, verschillende activiteiten rond het thema ‘Niets doen is geen optie’. Op zondag 21 september is er een Oecumenische Vredesdienst. Deze dienst begint om 09.30 uur in de Karmelparochie, Stommeerweg 13. Ds. Mirjam Vermeij uit Haarlem gaat voor. Een enthousiast gelegenheidskoor onder deskundige leiding van Lous Zandvliet verleent medewerking aan deze dienst. De viering wordt ook live gestreamd en is vanaf 9.25 uur mee te beleven via https://www.rkkerkaalsmeer.nl/.

Koffie en vredeswandeling

Na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk. Daarna start omstreeks 11.30 uur bij de kerk een vredeswandeling van ongeveer 2,5 kilometer. Het is een wandeling van ongeveer een uur, met liederen, gedichten, verhalen, stiltemomenten en vooral ruimte voor gesprek.

Film ‘Adam’ en lezing

Op maandag 22 september is er een filmavond in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. Deze avond wordt de film ‘Adam’ vertoond. De film begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de zaal open. De film speelt zich af in Casablanca, waar de zwangere, ongetrouwde Samia op zoek is naar onderdak. Ook de deur van Abla blijft in eerste instantie gesloten, maar als weduwe en alleenstaande moeder weet Abla hoe moeilijk het leven kan zijn en laat zij Samia toch binnen. De vrouwen vinden steun bij elkaar en ervaren hoe moeilijk het is om in deze nieuwe situatie de vrede te bewaren. Na afloop van de film is er gelegenheid voor nabespreking. Ook is er een collecte die ten goede komt aan het Lilianefonds. Op woensdag 24 september is er in de doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55, een lezing door een Sarah Birebi van Amnesty International. Het onderwerp is: Waarnemingen tijdens demonstraties. Na afloop van de lezing is er een collecte waarvan de opbrengst naar Amnesty gaat.

De lezing begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerk open en zijn belangstellenden welkom.

Vredesmaaltijd

Op vrijdagavond 26 september is er, zoals gebruikelijk, een vredesmaaltijd in ‘t Baken aan de Sportlaan 86 (achter de Open Hof Kerk). De maaltijd begint om 18.00 uur. Omstreeks 17.45 uur gaan de deuren van ‘t Baken open. De maaltijd bestaat uit vegetarische soep met stokbrood. Voor deze avond is Ingrid van de Stadt van het Lilianefonds uitgenodigd, die tijdens de maaltijd uitleg gaat geven over het werk van het Lilianefonds. Tijdens de maaltijd en na afloop daarvan is er volop gelegenheid om hier met elkaar over door te praten. De maaltijd kost niets, maar na afloop is er een collecte voor het Lilianefonds. Let op: Vooraf aanmelden voor deze maaltijd is wel een vereiste en kan via cees.salomo@gmail.com

Foto: Oecumenisch gelegenheidskoor onder leiding van Lous Zandvliet zingt zondag tijdens de vredesdienst in de Karmelkerk. Foto: aangeleverd

