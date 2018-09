Voorwerp gevonden? Naar het gemeentehuis!

Aalsmeer – Nog regelmatig komen inwoners bij het politiebureau aan de Dreef gevonden voorwerpen afgeven. Echter, al geruime tijd is deze service overgenomen door de gemeente.

Als een voorwerp in Aalsmeer is gevonden, kan deze afgegeven worden bij de receptie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. De voorkeur wordt gegeven aan het thuis bewaren van het voorwerp en melding doen via www.verlorenofgevonden.nl.

Als de eigenaar zich meldt, worden er in overleg afspraken gemaakt over de verdere afhandeling. Op de website kan natuurlijk ook gekeken worden of verloren eigendommen wellicht gevonden zijn.