Voorstellingen over het leven voor jongeren

Aalsmeer – Relaties, prestatiedruk, sociale mediadruk; jongeren hebben tegenwoordig veel factoren die hun mentale gezondheid kunnen beïnvloeden. Om bij te dragen aan het voorkomen van (mentale) problemen bij jongeren en de jongeren mentaal weerbaarder te maken, heeft de gemeente Aalsmeer voorstellingen van stichting Kikid ingekocht, die worden gespeeld op middelbare scholen.

Communicatie en respect

De voorstelling ‘Talk to Me’ is een interactieve voorstelling over communicatie, grenzen en respect in relaties. De jeugdprofessionals van Kikid dagen met korte scenes en stellingen jongeren uit om na te denken en te praten over hun leven.

Ondersteuning van jongeren

Wethouder jeugd Bart Kabout bezocht één van de voorstellingen bij Yuverta Mavo. “We zien dat jongeren in de huidige tijd van veel kanten druk ervaren. Van school, ouders en omgeving, maar zeker ook van sociale media”, zegt hij. “Wij denken als gemeente op deze manier iets bij te kunnen dragen aan ondersteuning van jongeren. Om lastige zaken bespreekbaar te maken, zodat ze beter in hun vel zitten en waarmee we zwaardere hulpverlening misschien kunnen voorkomen.” Ook Gro-up buurtwerk was aanwezig om jongeren indien nodig na de voorstelling verder te begeleiden.

Foto: Jongerenvoorstelling door Kikid op scholen (aangeleverd).

