Voorstelling ‘Ridders’ in het Broersepark

Amstelland – Het Amstelveens Poppentheater biedt in de eerste twee weken van oktober drie speciale voorstellingen aan. Twee voorstellingen zijn op maat gemaakt voor De Lotusbloem en Nifterlake, kinderdagcentra voor kinderen met meervoudige handicaps.



Op zondag 6 oktober om 14.30 uur is voor iedereen vanaf 5 jaar de gratis voorstelling ‘Ridders’ te zien in het Broersepark.



In ‘Ridders’ zitten vier bezoekers opgesloten in het kasteel na sluitingstijd. Ze willen naar huis! Of toch liever niet… Misschien wil iemand wel stiekem dat harnas aan? En wie wil er nou niet veranderen in een jonkvrouw? En wie wordt de draak.



Een bijzondere voorstelling over gewoon meedoen met allerlei beperkingen. Een voorstelling over wat ‘gewoon’ zou moeten zijn, maar het niet altijd is: namelijk dat iedereen Ridder, Jonkvrouw of Draak kan spelen. Maar vooral een vrolijke, lichtvoetige, grappige voorstelling over Ridders.



Kees & Koos (bekend van eerdere buitenvoorstellingen in het Broersepark) maakten deze bijzondere, grappige en verrassende familietheatervoorstelling met twee extra spelers waarvan een met de pittige fysieke beperking spasme.



Bij deze voorstelling is ook een Doventolk aanwezig. Na afloop van de voorstelling kun je zelf nog het zwaard ter hand nemen of de jonkvrouw uithangen en staat er een parcours aan voelboxen.



Het hele project is mogelijk gemaakt door subsidie van het Coöperatief Fonds van Rabobank Amstel en Vecht. Meer informatie op www.poppentheateramstelveen.nl