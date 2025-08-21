Voorronde voor verkiezing Onderneming v/h jaar

Aalsmeer – Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA) heeft de bedrijven in de verschillende categorieën bekend gemaakt die mogen deelnemen aan de voorronde van de verkiezing Onderneming van het Jaar 2025 op woensdag 17 september. Tijdens deze voorronde strijden de genomineerde ondernemers om een plek in de finale. Iedere deelnemer krijgt twee minuten om de jury en het publiek te overtuigen tijdens een krachtige pitch. Belangstellenden zijn deze avond (ook) welkom. De voorronde wordt gehouden bij Waterdrinker Aalsmeer en is van 19.00 tot 22.00 uur. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en kan via www.nieuwondernemendaalsmeer.nl (events/voorronde).

De selectie van de jury in de categorie Starter van het Jaar, elf genomineerden: Bodil de Jong Fotografie, Zeilschool Aalsmeer, Gia Coaching and Counseling, Praktijk Waterkracht, BMore Events, Noortje Franse Therapie & Training, Urban Bakers, Flash Fwd, Websiteflow, MovesU en Restyle uw Keuken.

Categorie ZZP’er, zeven genomineerden: Digibouz, Amanda Poortvliet Paintings, 0297 Zonwering, Vincent Moolhuijsen Personal Training & Coaching, Marielle’s Magische Momenten, Sier & Zoet en Beauty Skull.

Categorie MKB midden/klein, zes genomineerden: Scent the Brand, Brasserie David, Energie Aalsmeer, Van der Hoorn Aannemers, Turf Aalsmeer en Bibi’s bijles.

Categorie MKB groot, drie deelnemers: Freshclusive, Gomes Aalsmeer en Jac. Kooij.

Na de voorronde gaan van elke categorie drie bedrijven door naar de finale op vrijdag 21 november. Voordat de definitieve keuzes voor de winnaars worden gemaakt, gaat de jury op bezoek bij deze bedrijven.

Foto: Winnaars verkiezing Onderneming van het Jaar in 2023 (foto aangeleverd).