Voorronde ONK Poker in Aalsmeer

Aalsmeer – Op vrijdag 28 november kunnen alle liefhebbers van het kaartspel poker zich melden bij The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Daar zal namelijk het Pokerkampioenschap van Aalsmeer plaatsvinden. Deze voorronde van het ONK Poker is bedoeld om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het spel en een gezellige en veilige omgeving te bieden voor recreatieve pokerspelers. Nog nooit eerder meegedaan aan een pokertoernooi? Nieuwe spelers mogen gratis meedoen om te kijken of poker ook iets voor hen is! Bij het aanmaken van een account krijgen nieuwe spelers twee gratis tickets. Eén ticket kan gebruikt worden voor een live voorronde in de buurt zoals Aalsmeer en het andere ticket kan ingezet worden voor een online toernooi. “We hopen dat mensen die houden van spanning, competitie en gezelligheid nu nog eerder aan tafel schuiven om het plezier dat poker biedt te ontdekken”, aldus de oprichters van het ONK Poker en zwagers Mathijs Jonkers en Evert-Jan van IJzendoorn.

Landelijke finale

De winnaar van de voorronde ontvangt een bokaal en de titel ‘Pokerkampioen van Aalsmeer ’. Daarnaast kwalificeert diegene zich voor de landelijke finale van het ONK Poker. De winnaar hiervan wordt de nieuwe ‘Pokerkampioen van Nederland’. Iedereen die mee wil doen kan zich via de website www.onkpoker.nl/inschrijven. Deelname kost 13,95 euro bij online aanmelding. Het Pokerkampioenschap van Aalsmeer begint 28 november om 19.30 uur.

Foto: Pokerkampioen van Nederland: Robert van Twillert (aangeleverd).