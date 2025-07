Voorrang voor Aalsmeerders bij zorgappartementen in Roerdomplaan

Aalsmeer – Aan de Roerdomplaan in Hornmeer realiseert woningcorporatie Eigen Haard 28 sociale huurappartementen speciaal voor 55-plussers met een zorgindicatie. De woningen voorzien in de groeiende behoefte aan passende zorgwoningen in de gemeente.

Bij de toewijzing van de woningen krijgen kandidaten met binding aan Aalsmeer nadrukkelijk voorrang. In de week van 4 augustus start de mogelijkheid om voor de woningen in te schrijven via WoningNet. De appartementen zijn verdeeld over drie woonlagen en bestaan uit 27 tweekamerappartementen en 1 éénkamerappartement. De netto huurprijzen variëren van €682,96 tot €900,07 per maand (exclusief servicekosten). Alle woningen beschikken over een inpandige berging.

Binding aan Aalsmeer

Kandidaten met aantoonbare binding aan Aalsmeer krijgen voorrang bij de toewijzing. Dit geldt voor woningzoekenden die in de afgelopen tien jaar minimaal zes jaar aaneengesloten in Aalsmeer hebben gewoond. Deze voorrang kan worden vastgelegd via het online platform MyQii. Zonder deze registratie vervalt het recht op voorrang. Mocht de koppeling met MyQii niet lukken dan kan Stichting !WOON helpen. De Stichting houdt elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur in het Raadhuis, is bereikbaar via zuid@wooninfo.nl en telefonisch via 020-5230160.

Zorgindicatie vereist

Om in aanmerking te komen voor een woning is een geldige zorgindicatie verplicht (WMO, ZVW of Wlz). De woningen zijn niet geschikt voor mensen die volledig rolstoelafhankelijk zijn. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van hun zorgondersteuning.

Van Groot naar Beter-regeling

Het project valt ook onder de regeling Van Groot naar Beter, die 55-plussers in Aalsmeer stimuleert om een eengezinswoning te verruilen voor een beter passende woning. Ook hierbij is een zorgindicatie vereist.

Planning en bezichtiging

Bezichtigingen vinden eind augustus plaats na sluiting van de advertentieperiode. De oplevering van de appartementen staat gepland voor begin oktober 2025. Meer informatie over de voorwaarden en inschrijving is te vinden op www.eigenhaard.nl.

Foto’s Redactie Aalsmeer: Appartementen in aanbouw in de Roerdomplaan, Hornmeer.