Voorlichtingsavond ‘Vitaal ouder worden’

Amstelveen – Donderdag 15 maart is er een voorlichtingsavond over ‘Vitaal ouder worden’ in ziekenhuis Amstelland. Er is aandacht voor aandoeningen die op oudere leeftijd kunnen ontstaan en wat je er aan kan doen om het te voorkomen of er makkelijker mee om te gaan. Er worden vanaf 20.00 uur lezingen gehouden door dr. M.C. Trappenburg en dr. Els Licht. Beiden internist ouderengeneeskunde in Ziekenhuis Amstelland en VUmc.

Wetenschappelijk onderzoek

Voorafgaand aan de lezingen kunt u meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Vrije Universiteit. Van 17.30 tot 19.30 doen zij metingen met als doel te kijken hoe uw lichaam functioneert naarmate u ouder wordt. U kunt daarbij denken aan het meten van uw loopsnelheid, het invullen van een vragenlijst en een BIA-meting. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website of via voorlichting@zha.nl. Ook na de lezing kunnen nog metingen worden gedaan en is er uitgebreid de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Locatie: Ontmoetingsruimte Ziekenhuis Amstelland. Inloop van 19.30 tot 20.00 uur. Wanneer u mee wilt doen aan het wetenschappelijk onderzoek start de avond om 17.30 uur. Aanvang lezingen: 20.00 uur.