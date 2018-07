Voorleesmiddag in bieb op woensdag

Amstelland – Iedere woensdagmiddag wordt er in de Bibliotheek Amstelland voorgelezen aan kinderen van 2 tot en met 6 jaar, óók tijdens de zomervakantie. Voorlezen is natuurlijk al een feest, maar tijdens de rondreizende voorleesvoorstelling gaat het dak er af! De voorstelling reist rond tussen alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland. Na afloop kunnen de kinderen blijven knutselen. Kom lekker luisteren naar een mooi verhaal mét muziek.

Broertje ruilen

Het babybroertje van Kaatje Krokodil kwijlt. En Mama Krokodil blijft maar roepen hoe schattig hij is. Kaatje kan het niet meer aanhoren! Als mama haar nieuwe hoed gaat ruilen, krijgt Kaatje een idee: Terug naar de babywinkel en broertje ruilen!

De reguliere voorleesmiddag is de hele zomer op woensdag om 15.30 uur in alle vestigingen. Op vrijdagmiddag om 16.00 uur is er voorlezen met het vertelkastje in de Bibliotheek Stadsplein Amstelveen.

Praktische info

De rondreizende voorleesvoorstelling ‘Broertje ruilen’ is in plaats van het reguliere voorlezen en vindt plaats op de volgende data en locaties: Op woensdag 18 juli Stadsplein Amstelveen, op woensdag 25 juli Marktstraat in Aalsmeer, op woensdag 1 augustus Westwijk Amstelveen en op woensdag 29 augustus in Uithoorn, alle middagen van 15.30 tot 16.00 uur. Leeftijd 2 tot en met 6 jaar. Toegang gratis, aanmelden niet nodig.