Voorleesfeestje in bibliotheek￼

Uithoorn – Met een feestelijke middag in onze bibliotheek langs de Amstel werd het begin van de Nationale Voorleesdagen gevierd. Een groep van zo’n vijftien kinderen luisterden aandachtig naar Caroline Heijlman, die levendig voorlas uit het prentenboek van het jaar ‘Help! Een verrassing!’ van Miriam Bos. De kinderen werden uitgedaagd mee te doen met alles wat August Vos en Suus Eekhoorn beleefden. Ze genoten zichtbaar van de kleurrijke illustraties en mochten de zachte pluimstaart van de eekhoorn aaien. Ze renden, zongen en dansten en zaten helemaal in het verhaal van de drukke Suus die een verrassing heeft voor de voorzichtige August. Het hartverwarmende prentenboek over vriendschap, verschillen en verwachtingen is bij de bibliotheek in meerdere talen te leen. Voor bibliothecaris Caroline is het belangrijk dat kinderen plezier krijgen in lezen. “Als jonge kinderen worden voorgelezen, hebben ze daar later profijt van. Ze leren veel woorden en ze blijven later ook lezen.”

Opvoeding

De ouders en grootouders die met de kinderen meegekomen waren, vonden voorlezen een belangrijk onderdeel van de opvoeding. “Wij lezen elke avond voor”, vertelde de moeder van de vierjarige Hailey. “Wij spreken thuis Engels, Nederlands en Hebreeuws. Sinds kort zijn we lid van de bibliotheek en de medewerkers kennen ons al, want we komen elke week.” Ook bij een andere moeder spraken ze thuis een andere taal. “Ik lees voor in het Litouws, maar daar zijn weinig boeken van in de bibliotheek. Misschien kan mijn zoon mij voorlezen in het Nederlands.” Een vader gaf aan dat zijn kinderen er niet genoeg van krijgen om voorgelezen te worden en voor de tweejarige Boaz was het stilzitten nog een probleem. Een oma vertelde lachend dat ze steeds hetzelfde verhaal moest voorlezen. “Als ik iets verander, horen ze dat gelijk.” Na het voorlezen mochten de kinderen de boom waarin August zich verstopt had, knutselen en kregen ze een klein vosje mee naar huis.

Maakplaats

Ondertussen konden de oudere kinderen zich vermaken in de Maakplaats. Hannah Oud-Biemold legde de groep uit hoe ze een muziekinstrument kon maken met de Makey Makey, een soort printplaatje zo groot als een creditcard. De bijna twaalfjarige Milan die thuis ook piano speelde, vond het geweldig om de eerste stappen in het programmeren te zetten met de onlineprogrammeertaal Scratch. Ook de jongen tegenover hem kon niet wachten om de volgende opdracht te gaan doen. Voor zowel de jonge als de oudere kinderen was het een gezellige middag in de bibliotheek. De Nationale Voorleesdagen duren nog tot en met 3 februari.