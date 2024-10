Nieuw erelid SAS’70

Uithoorn – Bij SAS’70 is afgelopen ledenvergadering een nieuw erelid uitgeroepen: Frans Steens! Frans is al lid bij SAS sinds 1 september 1982, dat is dus inmiddels als 42 jaar! Frans is altijd erg betrokken geweest bij de vereniging. Zo is hij penningmeester geweest, heeft in de TC gezeten en heeft in meerdere commissies voor feesten en partijen gezeten. Frans staat bekend als iemand die goed (en lang) kan praten en schrijven. Hij heeft verstand van cijfers en gaat zeer systematisch & gestructureerd te werk: prettig als je o.a. penningmeester bent of een groot evenement moet organiseren. Frans is altijd aanwezig op de ALV en is dan altijd kritisch. Frans blijft betrokken bij SAS’70 en gaat helpen met het vernieuwen van de statuten. Bedankt voor je jarenlange betrokken lidmaatschap Frans! En gefeliciteerd met je benoeming als erelid!

Foto is aangeleverd