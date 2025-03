Voorjaarskermis in Aalsmeer

Aalsmeer – Van woensdag 12 tot en met zondag 16 maart kunnen liefhebbers weer terecht op de voorjaarskermis, die ook dit jaar weer zal neerstrijken op het parkeerterrein bij het zwembad aan de Dreef. Daar valt dan te genieten van een keur aan attracties, waarbij de nadruk ligt op pret en plezier voor het hele gezin. Voor de liefhebbers van spektakel is er de Aviator. Deze sensationele attractie draait met wisselende snelheden, waarbij de gondeltjes rondtollen om de passagiers een unieke rit te bezorgen. Bij de WIP, een dansende bank, swing je met wisselende snelheden van links naar rechts en van boven naar beneden. Hoogte en sensatie wordt in het bijzonder gevonden bij De hoge Zweefmolen ‘Europe Flyer’ of bij de Hellraider Booster. Liever lekker botsen en rechts geen voorrang geven? Bij de Autoscooter mag je de verkeersregels gewoon aan je laars lappen. Echte nostalgie vind je bij de Rupsbaan, alwaar bij het loeien van de sirene de kap over de gondeltjes gaat en de rit tijdelijk in het duister wordt beleeft.

Ook de kleintjes kunnen hun hart ophalen. Wat te denken van de Flying Jumbo, alwaar een reeks kleurige olifanten het luchtruim kiest of de Tea Cups, waar met geringe snelheid bontgekleurde ‘theekopjes’ hun rondjes draaien. Maar ook de Mini zweefmolen, Convoy Ride of Trampoline, ze staan er allemaal. Waag je liever een gokje dan is ook hier de keuze groot. Maar pas op, voor je het weet heb je de handen vol met de meest prachtige prijzen die op de kermis te winnen zijn. De liefhebbers van de traditionele kermislekkernijen zijn als vanzelf niet vergeten. Een heerlijke suikerspin, Spaanse Churros versgebakken poffertjes, olie- en/of krentenbollen, een zakje nougat, snacks, grote spek en/of zuurstokken in tal van kleuren en smaken; de keuze is dit jaar enorm.

Bing, Stitch en Fright Night

Als extra komt op woensdag 12 maart om 19.00 uur Bing op de kermis langs. Donderdag 13 maart, eveneens om 19.00 uur, brengt Stitch een bezoek aan de kermis. Vrijdag 14 maart is het griezelen geblazen als vanaf 19.30 uur de Fright Night van start gaat. Zaterdag 15 maart komen Bleuy en Bingo gezellig kermisvieren. Zij arriveren om 15.00 uur. En zondag 16 maart maakt Dikkie Dik vanaf 15.00 uur een rondgang over de kermis.

Kortingsbonnen

Woensdag is de kermis geopend van 13.00 tot 22.30 uur, donderdag van 14.00 tot 22.30 uur, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 23.00 uur en zondagvan 13.00 tot 21.00 uur. Op de website www.kermiskorting.nl staan kortingsbonnen voor diverse attracties.

Foto: Een keur aan attracties tijdens de voorjaarskermis. Foto: aangeleverd