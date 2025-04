Voorjaarsbeurs in Dorpshuis ’t Podium

Kudelstaart – Zaterdag 19 april wordt weer de jaarlijkse voorjaarsbeurs gehouden in Dorpshuis ’t Podium aan de Kudelstaartseweg. De deur is open van 10.30 tot 12.30 uur. Er wordt kinderkleding in de maten 80 tot en met 176 bestemd voor het voorjaar en de zomer verkocht. Ook tweedehands speelgoed en overige kinderbenodigdheden worden te koop aangeboden.

Duurzaam doen is heel makkelijk, je komt gewoon naar de beurs. Er gaat zelden iemand zonder aankopen naar huis, want de prijzen zijn heel aantrekkelijk. Op de aankoopprijs wordt 10% toeslag berekend om onder andere de huur te betalen.

De uitgifte van verkoopnummers is inmiddels gesloten. Wil je ook een keer verkopen op deze voorjaarsbeurs of op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief via www.kinderkledingbeurskudelstaart. Kom gezellig snuffelen. De toegang is gratis, dus even kijken kost niets!