Voorbereidend werk in Ophelialaan van start

Aalsmeer – In aanloop naar de grootschalige herinrichting van de Ophelialaan, tussen de Burgemeester Kasteleinweg en de Spoorlaan en Primulastraat-Noord starten op maandag 23 juni voorbereidende werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur. In opdracht van PWN en Stedin vervangt firma Van Baarsen de gas- en waterleidingen in de winkelstraat Ophelialaan. Aan de kant van de supermarkt in de Ophelialaan worden zowel gas- als waterleidingen vervangen. Aan de kant van de drogist betreft het alleen de waterleiding. Gedurende één werkdag per adres is er tijdelijk geen gas en/of water beschikbaar. Winkels en bewoners worden hierover tijdig geïnformeerd door PWN en Stedin. Ook gaat de gemeente in overleg met de nutsbedrijven proefsleuven graven in beide straten. Deze werkzaamheden duren tot begin augustus en vinden gefaseerd plaats.

Bereikbaarheid en maatregelen

Tijdens de werkzaamheden is de Ophelialaan ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Winkels blijven bereikbaar via loopplanken en -bruggen. Parkeren kan in de Spoorlaan. Op enkele zondagmiddagen wordt gewerkt om de bereikbaarheid van de supermarkt voor laden en lossen te waarborgen. In het weekend is één rijbaan beschikbaar en worden parkeerverboden tijdelijk opgeheven. Als er een oversteek gemaakt moet worden bij de zijstraten, is een stremming noodzakelijk. De bereikbaarheid wordt via bebording aangegeven.

Straatmeubilair en weesfietsen

Vanaf 16 juni verwijdert de gemeente tijdelijk het straatmeubilair. Na afronding van de werkzaamheden wordt het meubilair (deels) teruggeplaatst. Er komen fietsvakken in plaats van fietsrekken. Ook worden alle weesfietsen weggehaald.

Nieuwe indeling en groen

De reconstructie van de Ophelialaan en omgeving is noodzakelijk vanwege verouderde riolering en bestrating. In het voorjaar van 2026 start de uitvoering van de eerste fase, waarbij het riool wordt vervangen in de Ophelialaan (tussen Burgemeester Kasteleinweg en Spoorlaan) en de Primulastraat-Noord. Ook worden parkeerplaatsen opnieuw ingedeeld en komt er nieuw groen volgens een bomenplan. De winkelstraat krijgt een moderne uitstraling. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op www.aalsmeer.nl/wegwerkzaamheden

Foto: Gemeente Aalsmeer