Volleybaltoernooi voor scholen in Aalsmeer

Kudelstaart – Volleybal verenging Oradi (onderdeel van Omnia) organiseert op zaterdag 11 oktober een schoolvolleybaltoernooi in de Proosdijhal in Kudelstaart voor alle basisschoolkinderen in de gemeente Aalsmeer. Kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8 kunnen meedoen aan dit ‘King of the court’ toernooi, waarbij in tweetallen tegen elkaar gespeeld wordt. De aankomende weken zullen een aantal trainers van de vereniging proberen om op zoveel mogelijk basisscholen een clinic te verzorgen tijdens een gymles.

Gratis training

Daarnaast wordt er twee keer een extra (gratis) training gegeven om te oefenen, op vrijdag 19 september en vrijdag 3 oktober van 18.45 tot 20:00 uur in de Proosdijhal in Kudelstaart. Aanmelden voor deze training is niet nodig. Alvast aanmelden voor het toernooi? Zoek een vriendje of vriendinnetje en geef samen op via: schoolvolley@svomnia.nl met daarin de naam van jullie team, jullie eigen namen en in welke groep jullie zitten.

Tijdens het toernooi is JOGG aanwezig. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te maken. Aalsmeer is een JOGG-gemeente. Inzet is om een gezonde leefstijl bij kinderen en hun ouders of verzorgers te bevorderen. Gezamenlijk maken zij de gezonde keus normaal.

Foto: Deelnemers aan het schoolvolleybaltoernooi bij Oradi (foto aangeleverd).

