Volle tent voor ‘kleedje hoppen’ met SPIE

Aalsmeer – De feestweek is begonnen en hoe. Na een druk bezochte kerkdienst op zondag en in de avond een goede opkomst tijdens de eerste jongeren evangelie-avond was het maandag 3 september tijd voor de jaarlijkse sportavond van SPIE. Met ‘kleedje hoppen’ werd gestreden om een laag startnummer. Het optreden tijdens de spelavond bepaalt welke teams in de vier verschillende categorieën als eerste mogen starten aanstaande zaterdag 8 september.

De Pramenrace gaat ‘Back to the Future’ en de sportavond stond in het kader hiervan in het teken van een vroegere activiteit. Met vier mannen en/of vrouwen op een kleedje staan en al springend onder leiding van de captain (tevens ‘trekker’) snel naar de overkant. De meeste teams ging het goed af, maar er waren ook teams die grote moeite hadden met deze vorm van samenwerking. Presentator en dj Kees Markman raadde nog aan om tegelijk op de muziek te springen, maar deze tip werd niet door alle deelnemers ter harte genomen. Er waren ook uitschieters, die in heel rap tempo het parcours wisten af te leggen. Al eerder aan ‘kleedje hoppen’ deelgenomen of stiekum thuis met het Perzische tapijt geoefend?

In ieder geval was het als vanouds een hilarische avond, waar zien en gezien worden ook hoog in het vaandel stond. Steeds meer deelnemers wandelen de tent binnen met een t-shirt met de naam van het team. Maar liefst 130 teams namen deel en dit is veel. In totaal hebben iets meer dan 150 teams zich ingeschreven voor de Pramenrace, oftewel een heel klein percentage liet het sporten voor wat het was en weet dat als een van de laatste starten nu een feit is. Voor hen is gezellig varen het belangrijkste.

Uniek, DPB’s, Kurkdroog en Waterpas

Verzekerd van als eerste starten is in de categorie snellen Team Uniek, bij de bokken Team DPB’s, in de categorie dames mag Team Kurkdroog als eerste de penta aanslingeren en bij de grootste categorie recreanten is het Team Waterpas die de groep gaat aanvoeren. Donderdag in de krant de volledige en officiële start volgorde.

Foto: www.kicksfotos.nl