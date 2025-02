Volgende fase van start op Machineweg

Aalsmeer – Aannemer KWS is hard aan de slag om de nieuwe rotonde bij de Machineweg, Middenweg en Catharina Amalialaan aan te leggen. In de afgelopen periode is intensief gewerkt om de rotonde boven de Middentocht te bouwen. Dit is nu bijna klaar en de planning is dat de weg vanaf 22 februari aanstaande weer open is voor verkeer. Wethouder Sven Spaargaren ging langs om de vorderingen in de werkzaamheden te bekijken en mocht meerijden op de asfalteerwals.

Derde fase

KWS voert alle werkzaamheden gefaseerd uit. Er zijn nu twee fases succesvol afgerond. Op 24 februari gaat de derde fase in die duurt tot ongeveer medio april 2025. In deze fase wordt de fundering op het afgesloten wegvak versterkt, het asfalt hersteld en de bestrating van de parkeerstrook aangelegd. Om dit veilig te doen is de Machineweg tussen de Hornweg en Catharina Amalialaan afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Middenweg, N201, Legmeerdijk en Japanlaan. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via het pad aan de overzijde van het water en via het Mauritspad.

Vierde fase

Fase vier gaat vervolgens vanaf 3 maart van start en duurt tot medio juni. In deze fase wordt de rotonde Hornweg afgesloten om het riool te vervangen en een vrijliggend fiets- en voetpad aan te leggen. Het verkeer wordt omgeleid via de Middenweg, N201, Legmeerdijk en Japanlaan. Ook wordt in deze fase de laad- en losplek bij de Poolse supermarkt verbeterd. De huizen van direct aanwonenden van de Hornweg en de supermarkt blijven bereikbaar, maar moeten de omleiding volgen als zij de Machineweg willen oversteken.

Vijfde fase

In fase vijf van medio juni tot medio augustus wordt er een nieuw fiets- en voetpad aangelegd tussen de Japanlaan en de Hornweg. Ook wordt het asfalt hersteld. Tijdens deze fase wordt de Machineweg tussen de Japanlaan en de Hornweg afgesloten.

Het verkeer wordt in deze fase omgeleid via de Middenweg, N201, Legmeerdijk en Japanlaan. Tijdens deze werkzaamheden blijven de woningen aan de Machineweg van direct aanwonenden bereikbaar, alleen tijdens de asfaltwerkzaamheden zijn deze tijdelijk niet bereikbaar. Fietsers en voetgangers worden langs het werkvak geleid.

BouwApp

Voor actuele updates over de werkzaamheden, omleidingsroutes en hinder momenten, kunnen bewoners de BouwApp downloaden. Deze is gratis beschikbaar in de Playstore en Appstore. Volg het project ‘Reconstructie Machineweg’ in de app of via www.debouwapp.nl.

Foto: Gemeente Aalsmeer (wethouder Sven Spaargaren rijdt mee op de asfalteerwals.