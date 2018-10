Vogelfietstocht door Rondehoep

Amstelland – Ontdek Rondehoep, een oase van rust in de Randstad. Fiets mee, op zondag 11 november, over de kronkelige dijk rond de polder, een groot, weids en stil landschap vlak bij Amsterdam en Amstelveen.

De boswachter van Landschap Noord-Holland begeleidt deze tocht en zal je van alles vertellen over dit vogelparadijs en de verschillende vogelsoorten die hier overwinteren.

Het gras is in trek bij grote groepen eenden en ganzen, zoals smienten en kolganzen. Het is leuk om zo’n groep te bekijken omdat het zulke levendige dieren zijn. Roofvogels zie je er ook, die worden aangetrokken door de grote hoeveelheid vogels. En wie weet tref je een grote zilverreiger!

Trek laarzen of waterdichte schoenen aan, dan kan je de vogels van dichterbij bekijken. Neem wel je eigen fiets mee en vergeet je verrekijker niet!

Zin om mee te fietsen? Meld je aan op www.gaatumee.nl.



Wanneer: zondag 11 november van 10.00 tot 12.00 uur.

Waar: Verzamelen op de parkeerplaats aan de Kerkstraat, schuin tegenover de karakteristieke Hervormde Kerk in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel.

Foto: Rondehoep – Dutchphoto