Voetbal: Zeges voor FCA zaterdag en RKDES

Aalsmeer – Er is weer flink gesport afgelopen weekend op de velden en in de sporthallen in de gemeente. De eerste teams van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart konden echter niet ‘thuis’ aangemoedigd worden. De drie teams speelden elk uit.

FCA zaterdag ging op bezoek in Breukelen om het op te nemen tegen de FC uit deze plaats. Aalsmeer wist haar derde overwinning op rij te boeken. FC Breukelen werd met duidelijke punten verslagen. FCA zaterdag terug naar Aalsmeer met 3-0 winst in de pocket.

FCA zondag was te gast bij Van Nispen in De Zilk. Aalsmeer wist 1 punt te scoren, Van Nispen wist vaker de netten te vinden. Eindstand 3-1. FCA zondag dus met verlies naar huis. RKDES had in Roelofarendsveen WVC als tegenstander. Het werd een spannende ‘pot’ die Kudelstaart uiteindelijk wist te winnen met 3-2. Vrolijk terug naar Kudelstaart.

(Archieffoto RKDES vorige week thuis)