Voetbal: RKDES 2 kampioen in de zaal na 5-2 winst

Kudelstaart – Het tweede zaalvoetbalteam van RKDES is afgelopen vrijdagavond kampioen geworden in de 3e klasse. In de laatste wedstrijd werd TOB9 met 5-2 verslagen. Hierdoor klom het team, bestaande uit vooral oud RKAV-spelers, van plek twee naar de eerste plek op de ranglijst.

Het team en het publiek (in grotere getalen dan ooit aanwezig) waren even bang voor een deceptie, want toen de wedstrijd om 21.00 uur had moeten beginnen, was er nog geen tegenstander aanwezig. Gelukkig arriveerden de mannen van TOB kort daarna en kon de wedstrijd (met een kleine vertraging) beginnen.

RKDES kwam via Lesley op voorsprong, maar gaf deze ook even zo snel weer uit handen, 1-1. Nadat Barry het team opnieuw op voorsprong had gezet, kwam de gelijkmaker luttele seconde voor het rustsignaal op het bord: 2-2.

In het tweede bedrijf was het enkel nog RKDES dat aan score toekwam, waarna het team uitliep naar een terechte 5-2 overwinning. De teamsponsor, Drogisterij & Parfumerie Van der Zwaard, was zeer in z’n nopjes met de overwinning en het behalen van de titel. Na afloop van de wedstrijd kreeg het team dan ook dik verdiend de kampioensschaal uitgereikt en kon het feest beginnen. Aangezien het een inhaalduel was en de KNVB niet de kantine bij de Proosdijhal had geïnformeerd was deze helaas gesloten, maar al gauw was een alternatief gevonden, Beatle bedankt. Ook teamgenoot Edwin (op vakantie op Curaçao) werd via een live videoverbinding bij het feest betrokken dat nog tot in de kleine uurtjes doorging…

Foto: Staand v.l.n.r.: Barry, Alex, Lesley, Joost en Dave. Zittend v.l.n.r.: Robert, Erik en Stefan.