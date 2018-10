Voetbal: Overwinningen FCA en RKDES

Aalsmeer – Onder een fraai najaarszonnetje heeft FC Aalsmeer op zaterdag 6 oktober een 1-2 zege geboekt in Mijdrecht bij Argon. De overwinning was gezien de hele wedstrijd verdiend. De bezoekers waren feller en vaak een stapje eerder bij de bal.

In de eerste helft scoorde Martin Campbell tweemaal voor de eersteklasser. Vooral de eerste was een knap staaltje vakwerk. Van ver buiten het zestienmetergebied legde hij de bal in het lege doel. De Argon-doelman was even daarvoor onnodig ver zijn doel uitgekomen om vervolgens ook nog de bal te missen. Bij Aalsmeers tweede doelpunt kon Campbell van dichtbij inschieten na opnieuw een inschattingsfout van de keeper van de thuisclub.

Kort voor rust kreeg Argon een strafschop en kon zodoende de spanning terugbrengen. Fennich schoot de pingel echter op de paal. Na rust waren het opnieuw de bezoekers met de beste kansen. Calvin Koster mikte een kopbal naast en ook Junior Tiller en Giliano Eijken troffen geen doel. Vlak voor tijd benutte Argon haar tweede strafschop van de dag wel maar de tijd was nog tekort om er een waar offensief uit te persen. Zodoende won FC Aalsmeer opnieuw een uitwedstrijd en gaat het met een drietal andere ploegen aan de leiding. Zaterdag 13 oktober komt HSV de Zuidvogels op bezoek in Aalsmeer.

Arno Maarse

Voetbal zondag

Ook RKDES wachtte dit weekend een uitwedstrijd. De Kudelstaartse ploeg ging op bezoek bij Alphen in Alphen aan de Rijn. En met succes. Net als vorige week werd dit duel in de laatste minuten beslist. In de eerste helft wisten beide ploegen een keer te scoren, 1-1 bij rust.

In de tweede helft was het Alphen dat als eerste opnieuw de touwen wist te vinden. RKDES op 2-1 achterstand. Maar, hiermee was de wedstrijd nog niet gespeeld. De Kudelstaartse ploeg ging uit op de gelijkmaker en deze kwam in de 90ste minuut: 2-2. Alphen kreeg weinig tijd om te bekomen van de tegentreffer, want slechts een kleine twee minuten later was het weer RKDES die de keeper van Alphen verraste: 3-2 voor Kudelstaart. De laatste minuten waren heel spannend, maar er werd niet meer gescoord. Alom vreugde in de bus terug naar Kudelstaart.

FC Aalsmeer zondag had Nicolaas Boys op bezoek aan de Beethovenlaan. De ploeg uit Nieuwveen kon juichend naar huis. Eindstand: 1-3. Helaas verlies voor het Aalsmeerse team dat er toch echt alles aan doet om er een goed seizoen van te maken.

Foto: www.kicksfotos.nl. FC Aalsmeer zondag thuis tegen Nicolaas Boys.