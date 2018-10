Voetbal: Gelijk en winst voor FCA en RKDES

Aalsmeer – Het afgelopen weekend zijn weer vele voetbalwedstrijden gespeeld. Ook de eerste teams van FC Aalsmeer en RKDES gingen het veld op. Het vertrouwde veld, want alledrie speelden thuis aan respectievelijk de Beethovenlaan en de Wim Kandreef.

FC Aalsmeer zaterdag had SV Zuidvogels op bezoek en dit werd een wedstrijd waarin de ploegen aan elkaar gewaagd waren, maar de winst uiteindelijk gedeeld werd: 1-1. FC Aalsmeer kreeg de kans om de bezoekers met een nederlaag naar huis te sturen, maar het goed spelende team deed zich tekort en liet hiermee de kans op de koppositie liggen.

Deze koppositie pakte RKDES wel. De Kudelstaarters speelden tegen Graaf Willem 1 en lieten zien over een ploeg te beschikken met teamspirit en wilskracht. Met maar liefst 4-1 werd gewonnen door RKDES en dankzij deze overwinning staat Kudelstaart nu bovenaan!

Juichen konden ook de voetballers van FC Aalsmeer zondag. Eindelijk, want de competitie is vrij stroef aangevangen voor dit team. Maar, zondag waren er vleugels. SV Warmunda was de tegenstander en deze ploeg bleek niet opgewassen tegen het sterk gemotiveerde Aalsmeer. Tweemaal wist Aalsmeer de keeper van Warmunda te passeren. En met deze 2-0 winst is de eerste overwinning in het nieuwe seizoen binnen. Een heerlijke opsteker, die vast ook het vertrouwen in het team doet groeien.

Foto: www.kicksfotos.nl. RKDES Kudelstaart pakt de koppositie!