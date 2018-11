Voetbal: Geen punten voor FCA en RKDES

Aalsmeer – De eerste teams van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart hebben niet echt een fijn weekend achter de rug. Geen van de drie wisten zich naar winst te voetballen. FCA Aalsmeer zaterdag was 3 november op bezoek in Hoorn om het op te nemen tegen Zwaluwen’30. Wel doelkansen voor Aalsmeer, maar geen doelpunten. Zwaluwen’30 wist wel eenmaal de netten te vinden. Eindstand 1-0, Aalsmeer met verlies naar huis.

Pak slaag voor FCA zondag

Ook FC Aalsmeer zondag wachtte een uitwedstrijd. WVC was in Roelofarendsveen op 4 november de tegenstander. Het werd een wedstrijd die Aalsmeer snel zal willen vergeten, de ploeg kreeg een behoorlijk ‘pak slaag’. WVC wist zeven doelpunten te maken, Aalsmeer wist ‘slechts’ twee keer de doelman uit Roelofarendsveen te passeren. Een flinke nederlaag dat Aalsmeer zeker geen goed doet in deze competitie. Aanstaande zondag 11 november speelt FCA thuis aan de Beethovenlaan. De wedstrijd tegen ASC begint om 14.00 uur en aanmoediging kan Aalsmeer heel goed gebruiken.

Toch verlies RKDES

RKDES Kudelstaart speelde als enige thuis en kreeg Sporting Leiden op 4 november op bezoek op het complex aan de Wim Kandreef. Het was een prachtige zonnige zondag, heerlijk weer om langs de lijn te gaan staan. De toeschouwers kregen een aantrekkelijke wedstrijd te zien. Sporting Leiden wist het eerste doelpunt te scoren, maar RKDES vocht terug. Dankzij Elias El Hadji kwam 1-1 op het scorebord te staan. Helaas voor de 3e klasser uit Kudelstaart wist Sporting Leiden er nog een tweede puntje uit te vissen. Eindstand 1-2. Geen winst ook dus voor Kudelstaart, maar volgens de toeschouwers was het wel een mooie wedstrijd!

Foto: www.kicksfotos.nl. RKDES tegen Sporting Leiden.