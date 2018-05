Voedselbank zoekt uitgifte-medewerker

Aalsmeer – Voedselbank Aalsmeer bestaat intussen ruim 5 jaar. De Voedselbank voorziet duidelijk in een behoefte en zorgt er voor dat wekelijks ruim 100 personen (momenteel 33 huishoudens) een voedselpakket krijgt. Het gaat om mensen die door omstandigheden, toeval, pech of eigen fouten tijdelijk onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen. Wekelijks zijn daar veel vrijwilligers voor actief en gelukkig helpt de Aalsmeerse en Kudelstaartse samenleving, bedrijven en particulieren, daar hard aan mee.

Vullen en uitreiken

Op zoek is de Voedselbank nog steeds naar een uitgifte-medewerker. Wie heeft op donderdag tijd voor deze leuke job? De uitgifte-medewerker is iedere donderdagmiddag werkzaam van 14.30 tot 18.00 uur in Aalsmeer. Je helpt met het vullen en uitreiken van de voedselpakketten. Je zorgt ervoor dat dit goed verloopt en hebt ook een vriendelijk woord en een luisterend oor voor de klanten. Heb je (aantoonbaar) affiniteit met de klanten van de Voedselbank? Ben je fysiek in staat om kratten te tillen? En ben je een vrolijke doorzetter? Dan is de Voedselbank op zoek naar jou! Reacties graag aan vrijwilligers@voedselbankaalsmeer.nl of info@voedselbankaalsmeer.nl of telefonisch via nummer 06-37471838.

Voedselbank op Geraniummarkt

Op zaterdag 12 mei staat de Voedselbank weer met een stand op de Geraniummarkt. De Voedselbank verkoopt dan non-food spullen die ze hebben gekregen en die niet doorgegeven kunnen worden aan de klanten. Het gaat om nieuwe en mooie spullen die voor weinig geld weg gaan. De opbrengst is hard nodig voor de kas. Ook iedereen die wat wil weten van de Voedselbank of zich afvraagt of hij/zij wat kan betekenen, is hartelijk welkom bij de kraam.