Voedselbank Aalsmeer: Maak armoede bespreekbaar

Aalsmeer – Steeds meer mensen in de regio hebben moeite om rond te komen, maar zoeken niet altijd direct hulp voor voedsel. Volgens het CBS hebben ruim 1.000 Aalsmeerders voedselhulp nodig, maar slechts een klein deel vindt de weg naar de Voedselbank. In Aalsmeer en Kudelstaart vragen velen geen hulp vanwege schaamte of onwetendheid.

Voedselbank Aalsmeer benadrukt dat armoede dichtbij is en roept op om drempels te verlagen en armoede bespreekbaar te maken. Kijk om u heen! Indien mogelijk spreek mensen aan. De Voedselbank is er juist voor om mensen, die het zo hard nodig hebben, te helpen. Kijk voor meer informatie op www.voedselbankaalsmeer.nl.

Voedselbank Aalsmeer Kudelstaart hoopt ook het komende jaar gezinnen te mogen helpen met een wekelijks voedselpakket. Precies in de lijn van het principe: verspilling tegengaan; oog voor voedsel en hart voor mensen.