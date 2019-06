Vlinders tellen in de tuin

Amstelland – Het gaat slecht met onze vlinders. In Nederland vinden ze nog maar weinig bloeiende bloemen. Gelukkig hebben veel mensen bloemen in hun tuin. De Vlinderstichting wil graag weten hoeveel vlinders daar gebruik van maken en roept iedereen op tussen 6 en 28 juli mee te tellen in de tuin.

Dagvlinders reageren snel op het milieu en de klimaatverandering. Door vlinders te tellen, kun je dus meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat. De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders, zodat ze beter beschermd kunnen worden. Iedereen die van vlinders houdt kan tijdens de tuinvlindertelling dus bijdragen aan die kennis.

Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin direct doorgeven via de app Vlindermee of de website www.vlindermee.nl. Hulp nodig bij het herkennen van vlinders? Download dan de handige vlinderherkenningskaart. Of gebruik de app Vlindermee om vlinders te herkennen.

Noord-Holland vlinderrijkste provincie in 2018

De zomer van 2018 was extreem warm en droog. En dat was te zien aan de aantallen vlinders! In Noord-Holland werden ruim 11.000 vlinders geteld: veel meer dan in andere provincies. Met name de atalanta, de dagpauwoog en de kleine vos waren in Noord-Holland veel talrijker dan elders in Nederland in 2018. Dat kwam waarschijnlijk doordat de droogte in het binnenland nóg heftiger was. Zal Noord-Holland er ook in 2019 weer met de winst vandoor gaan?