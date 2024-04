Vitens en gemeente werken samen bij vervangen waterleiding Baambrugse Zuwe 

Vinkeveen – Drinkwaterbedrijf Vitens en gemeente De Ronde Venen gaan intensief samenwerken bij het vervangen van de drinkwaterleiding in de Baambrugse Zuwe. De 2 partijen hebben donderdag 18 april 2024 een overeenkomst getekend waarin ze de samenwerking formeel bekrachtigen. De partijen gaan gezamenlijk kijken waar de nieuwe leiding het best kan worden gelegd en of dit gezamenlijk met de eventuele reconstructie van de Baambrugse Zuwe kan worden uitgevoerd.

Vitens wil al langere tijd de drinkwaterleiding in de Baambrugse Zuwe vervangen. De leiding is verouderd en gemaakt van breekbaar cement. Ook ligt de leiding onder het asfalt waardoor het moeilijk is om in geval van bijvoorbeeld een breuk een reparatie uit te voeren. Helaas waren er de afgelopen jaren verschillende lekkages in de drinkwaterleiding, waardoor aanwonenden enige tijd zonder drinkwater zaten.

Permanente oplossing

De overeenkomst om gezamenlijk op te trekken is getekend door wethouder Anja Vijselaar en Jolanda Comino, directeur Ontwerp & Aanleg van drinkwaterbedrijf Vitens. De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om tot een permanente en duurzame oplossing te komen voor de almaar verzakkende Baambrugse Zuwe. Samen met Vitens wordt gekeken of vervangen van de leiding en een oplossing voor de Baambrugse Zuwe gelijktijdig kan worden uitgevoerd. Vraag die de komende tijd beantwoord moet worden is of de drinkwaterleiding vooruitlopend op, maar wel in samenhang met de aanpak van de Baambrugse Zuwe, kan worden uitgevoerd.

Ingewikkelde puzzel

Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): ,,Het is een ingewikkelde puzzel. We hebben te maken met, op sommige plekken, een metersdik pakket van asfalt. Daaronder ligt de drinkwaterleiding van Vitens. We bekijken onder andere de mogelijkheid of de leiding naast de weg kan worden gelegd, maar de vraag is of daar voldoende ruimte voor is. Daarom hebben we met Vitens de handen ineengeslagen om gezamenlijk te kijken wat de beste oplossing is.’’

Foto: Wethouder Anja Vijselaar (links) en Jolanda Comino, directeur Ontwerp & Aanleg van Vitens ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst op de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen.