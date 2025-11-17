Vijftigste bazar levert ruimt 31.000,- op!

Aalsmeer – Dit jaar was het de vijftigste jaar dat de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer de bazar op een zaterdag organiseert. En ook na vijftig jaar is te merken dat hier nog steeds behoefte aan is. Niet alleen aan de mooie opbrengst van bruto 31.330,88 euro, maar ook aan de vele bezoekers die afgelopen zaterdag 15 november langskwamen voor een stukje gebak en koffie bij het rad van avontuur of kwamen snuffelen op de rommelmarkt. De helft van de opbrengst gaat naar goede doelen, waaronder Participe Amstelland en de aanschaf van dertig laptops voor een school in Kinshasa, Congo. Kijk voor meer informatie op www.dgaalsmeer.nl voor alle goede doelen.

De dinsdag voor de bazar was de kerk leeggehaald om ruimte te maken voor de vele spullen die vanaf woensdag werden aangeleverd. Tot aan vrijdagavond is er hard gewerkt om alle spullen een plekje te geven op de verschillende afdelingen. Boeken naar de boekenmarkt, kleding naar de kerkenraadskamer en alle spullen voor de rommelmarkt op stellingen achter in de kerk. Vrijdag zag alles er prachtig gesorteerd en geordend uit, klaar om zaterdag verkocht te worden.

Naast spullen voor de verkoop waren er ook diverse loterijen. Zo kon geraden worden hoeveel Stiense bonen er in een pot zaten. Het waren er exact 999 en dat werd zowaar goed geraden door twee mensen die er met een mooie prijs vandoor gingen. Ook was er weer een mooie quilt te winnen en natuurlijk weer een groot krentenbrood. Op het kinderplein was het een komen en gaan van kinderen die spelletjes konden spelen en prijsjes konden winnen, onder andere door te grabbelen, ballen te gooien en touwtje te trekken. Verder was er een kinderspeurtocht uitgezet in het gebouw. De oplossing was: ‘Hoera, de bazar is jarig’.

Om vijf uur zat de bazar er helaas weer op en begon het grote opruimen van het gebouw. Gelukkig kon daarbij weer een beroep gedaan worden op de vele vrijwilligers waardoor de kerk er om zeven uur weer uitzag alsof er niets gebeurd was die dag. De bazar-commissie wil tot slot nog graag haar dankbaarheid uitspreken voor de sponsoring door vele winkeliers, bedrijven en verenigingen uit de omgeving. Volgend jaar is de bazar op zaterdag 14 november.

Foto’s: Redactie Aalsmeer