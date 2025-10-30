Herdenking ‘samen rond lichtjes en namen’

Aalsmeer – Op vrijdag 7 november vindt in de aula van de algemene begraafplaats van Aalsmeer om 17.00 uur een bijzondere herdenkingsbijeenkomst plaats. Tijdens deze ingetogen en warme bijeenkomst wordt stilgestaan bij overleden dierbaren, in verbondenheid met elkaar.

Vanaf 16.00 uur is de begraafplaats mooi verlicht met lantaarns en is iedereen welkom om alvast in de stemming te komen voor een samenzijn. Kaarsjes om de gedenkplekken van uw naasten te verlichten, worden u aangeboden.

Vanaf 16.45 uur zijn belangstellenden welkom in de aula, waar zij een programmaboekje en groeipapier ontvangen. Op dit speciale papier, waar bloemzaden in verwerkt zijn, kunnen zij de naam of namen van hun overleden dierbaren schrijven. Deze namen worden tijdens het samenzijn voorgelezen door Susan van Agten. Na afloop wordt het groeipapier met de teksten geplant in de pluktuin – een symbolisch gebaar van herinnering en nieuw leven.

De viering ‘samen rond lichtjes en namen’ begint om 17.00 uur, duurt tot 18.00 uur, en wordt omlijst door muzikaal ensemble Casuquo, onder leiding van Joost van Tongeren. Eenieder kan een kaarsje aansteken en na afloop is er gelegenheid om na te praten. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze viering. Samen ruimte maken voor herinnering, licht en verbinding. Op deze avond is de begraafplaats (aan de Ophelialaan) tot 20.00 uur geopend.

Foto: Samen rond lichtjes en namen (aangeleverd).