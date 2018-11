Vier sessies tijdens de Dag van de Ondernemer

Aalsmeer – Op vrijdag 16 november vieren de gemeente en Ondernemend Aalsmeer de Dag van de Ondernemer. Ter gelegenheid hiervan worden alleen voor ondernemers uit Aalsmeer deze dag vier sessies op verschillende locaties georganiseerd waaraan gratis kan worden deelgenomen.

In De Oude Veiling in de Marktstraat is een powerworkshop Time-management voor MKB ondernemers van 9.00 tot 12.30 uur. De workshop wordt gegeven door Martine Bron en na de sessie kunnen de deelnemers direct aan de slag met time-management, prioriteiten stellen, effectief communiceren en e-mailen. De sesssie is inclusief een gezond en stevig ontbijt en het boekje ‘Time-management voor Dummies’.

Circulaire economie

De andere ochtendsessie is een workshop over circulaire economie en MKB en vindt van 9.00 tot 12.00 uur plaats in het restaurant Zaai Kweek en Eet aan de Oosteinderweg 287e. De workshop wordt door het MVO Platform Aalsmeer en Nederland Circulair georganiseerd en is het moment om erachter te komen wat CE voor jouw bedrijf kan betekenen. De workshop wordt verzorgd door Freek van Eijk, directeur Holland Circulair Hotspot. Tijdens de workshop wordt een gezond en stevig ontbijt geserveerd.

Ondernemen en fotografie

In de middag is er de keuze uit twee workshops ‘Laat jezelf zien als ondernemer’ en Jij, een smartphone en social media’. Tijdens de workshop ‘Laat je zien’ bouwen ondernemers aan hun zichtbaarheid, zodat mensen weten wie je bent, wat je doet, waarom je dat doet en wat het resultaat is voor klanten. Neem je laptop en mobiel mee, zodat je meteen jouw videopitch kunt opnemen en je Linkedln- en Facebook-profiel kunt rebranden en updaten. De workshop wordt verzorgd door Brenda Serre en vindt plaats van 12.00 tot 15.00 uur in brasserie Oevers aan de Kudelstaartseweg 228. Voor een uitgebreide lunch wordt gezorgd.

Tijdens de fotografie workshop leren de deelnemers de fijne kneepjes van het fotograferen met smartphones. Er worden tips gegeven over het gebruik van het toestel, evenals uitleg over belichting, focus compositie en handig bewerkapps worden besproken en toegepast. Tijdens de worshop gaan de deelnemers aan de slag met oefeningen om de theorie toe te passen en foto’s maken en bewerken in verschillende apps. Deze sessie is van 14.00 tot 17.00 uur en wordt gehouden in de Historische Tuin, ingang Praamplein. De workshop is inclusief koffie, thee, een snack en een afsluitende borrel.

Deelname is gratis en alleen voor ondernemers uit de gemeente Aalsmeer. Aanmelden is wel verplicht en dit kan per mail bij Wendy Masselink, sr. Accountmanager Bedrijven Aalsmeer, via: w.masselink@aalsmeer.nl.

Foto: De locatie van Zaai Kweek en Eet aan de Oosteinderweg 287e, waar overigens ook De Werkschuit en Biljartvereniging Aalsmeer gevestigd zijn.