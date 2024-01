Vier de liefde bij Jazz aan de Amstel ￼

Regio – Zondag 11 februari is er een speciale Valentijnseditie van Jazz aan de Amstel! Singer/songwriter en presentatrice Shyla Zoet neemt u mee tijdens een gezellige en muzikale middag waarbij u, onder het genot van een hapje en een drankje, kunt genieten van bekende Jazz standards, eigen songs, vernieuwde versies van bekende liedjes en natuurlijk ‘Love’ klassiekers! Deze keer zijn naast de band/ritmesectie bestaande uit Joos van Leeuwen, Peter Bergman en Olaf Keus, zangeres Caro Dest en gitarist/zanger Leo Sienot te gast.

Caro Dest is zangeres, zangcoach, cabaretier en theatermaker. Op jonge leeftijd droomde Caro ervan om iets te doen met zang, muziek en entertainment. Deze droom werd werkelijkheid. Eind jaren tachtig kwam ze in contact met Trijntje en Tjeerd Oosterhuis. In hun band ‘Total Touch’ verzorgde zij, samen met Berget Lewis, gedurende bijna 10 jaar de backing vocals. Daarnaast is ze vaak te horen als lead- & backing zangeres bij diverse artiesten zoals Ilse DeLange, Kane, Di-rect en Ladies of Soul. Ook maakte ze als leadzangeres deel uit van de groep ‘Soulvation’, bekend van de top-10 hit ‘Reset Your Brain’. Daarnaast is Caro zangcoach, begeleidt ze 2 gospelkoren en geeft ze workshops.

Al jaren

Leo Sienot draait al jaren mee als professioneel gitarist. Na zijn studie aan het Conservatorium speelde hij in diverse bands. Daarnaast heeft hij een professionele geluidsstudio waar hij muziek opneemt en produceert. Ook heeft Leo een eigen bedrijf waar hij zelf gitaren bouwt en bewerkt. Sinds september 2018 is hij de vaste gitarist van ‘De Tunes’, wat al ruim 20 jaar een van de meest populaire muzikale cabaret trio’s van Rotterdam is.

Uw gastvrouw, presentatrice en zangeres Shyla Zoet is een muzikaal entertainer in hart en nieren. Zo heeft zij opgetreden met vele nationale en internationale artiesten,en geeft zij zang- en pianoles in haar eigen studio in Uithoorn. Daarnaast brengt ze haar eigen muziek uit, dit resulteerde in 2005 in haar album ‘Come Lounge With Me’ en tien jaar later, in 2015, haar tweede album genaamd ‘Listen 2 Me’ onder de naam Sweet & Co. Zij schreef en produceerde dit album samen met pianist en producer Joos van Leeuwen, die ook dit keer zijn vertrouwde plek achter de piano zal innemen.

Tijd: 15.30 – 18.00 uur (zaal open om 15.15u)

Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11, Uithoorn

Entree: 7,50 euro*

Let op: kaarten zijn alleen verkrijgbaar bij binnenkomst.

*kinderen t/m 12 jaar gratis entree