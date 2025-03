Vier de Boekenweek met Bibliotheek Amstelland

Amstelland – Van 12 tot en met 23 maart viert de boekenbranche de Boekenweek met het thema ‘Je moerstaal’. Plat of kak, straattaal of streektaal, dialect of ABN: Je moerstaal is de taal waarin je spreekt, schrijft, zingt, dicht, vloekt, juicht en liefhebt. De Bibliotheek Amstelland organiseert samen met verschillende partners vier bijzondere evenementen. Ontmoet auteur Judith Koelemeijer bij de Boekenweeklezing in Aalsmeer, ga in gesprek met Lex Paleaux tijdens het Literair Café 102, laat je inspireren door poëzie in Museum JAN en schrijf je eigen geheime brief tijdens de Puzzelpost-workshop.

Lezing Judith Koelemeijer

Op woensdag 19 maart is de bekroonde schrijver Judith Koelemeijer te gast in De Oude Veiling in Aalsmeer. Tijdens deze jaarlijkse Boekenweeklezing van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en de Bibliotheek Amstelland vertelt ze over haar boek ‘De redding’ en haar schrijfproces. Aanvang: 20.00 uur.

Literair Café

Op donderdag 20 maart vindt in de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein het Literair Café 102 plaats. Deze editie staat in het teken van Lex Paleaux en zijn prijswinnende boek ‘Liften naar de hemel’, dat de Boekhandelsprijs 2025 won. Dit evenement is inmiddels uitverkocht, wat de grote belangstelling voor deze bijzondere schrijver onderstreept.

Poëziecafé in teken moerstaal

Op donderdag 20 maart kunnen dichters en dichters in de dop in Museum JAN terecht voor een speciale editie van het Poëziecafé, geheel in het teken van Je moerstaal. Onder leiding van artiest en stadsdichter Nikki Szofia wordt de kracht van taal in al zijn vormen gevierd. Draag je eigen gedicht voor of luister naar de woorden van anderen. Aanvang: 19.30 uur.

Puzzelpost

Op zondag 23 maart organiseren Museum JAN en de Bibliotheek Amstelland de creatieve workshop Puzzelpost: Een geheime brief in jouw moerstaal. Net als in de Victoriaanse tijd versier je een handgeschreven boodschap met tekeningen en verstop je er een gedicht of puzzel in. Voor wie schrijf jij jouw geheime brief? Aanvang: 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor een of meerdere activiteiten: www.debibliotheekamstelland.nl.

Foto: Puzzelpost in Museum JAN (foto aangeleverd).