Vier aanhoudingen bij woningbrand in Amstelhoek

Amstelhoek– Rond 20.30 uur is er een donderdagavond een brand uitgebroken in een schuur achter een woning aan de Amstelkade in de Amstelhoek. De brandweer snel aanwezig en kon voorkomen dat de brand naar de woning oversloeg. De brand is volgens een woordvoerder van de politie, onder verdachte omstandigheden ontstaan. Er werden ook vier personen aangehouden. De woning wordt nu bewaakt en de politie start een onderzoek. Tijdens de enorm felle brand waren dikke, zwarte rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. Ook werden diverse harde knallen gehoord van vermoedelijk gasflessen. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk. (foto Jan Uithol)