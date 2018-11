Vertrouwen gemeenten in Beterburen

Aalsmeer – De inkt van de handtekeningen is nog vers op de vervolgovereenkomst tussen de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer, de politie eenheid Noord Holland, woningcorporatie Eigen Haard en stichting Beterburen. Met de ondertekening van deze vervolgovereenkomst heeft men Beterburen het vertrouwen gegeven om haar aanbod en diensten voor buurtbemiddeling te continueren.

Buurtbemiddeling Amstelland, met een team van 27 lokale buurtbemiddelaars, is onderdeel van Beterburen. Zij heeft sinds de start in Amstelveen in 2004 ononderbroken buren bijgestaan die met elkaar in gesprek wilden gaan om onderlinge problemen te bespreken en op te lossen. Er wordt zowel buurtbemiddeling tussen buren als individuele coaching aangeboden. Gemiddeld worden zo 7 op de 10 meldingen naar tevredenheid opgelost. Naast Amstelveen en Aalsmeer werkt zij ook in de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn.

Bijdrage leefbaarheid

Met de ondertekening van deze overeenkomst is gratis buurtbemiddeling voor alle bewoners verzekerd tot en met 31 december 2022. Directeur van Beterburen, Bente London: “Ik ben blij dat we onze gezamenlijke succesvolle en goede samenwerking ook de komende 4 jaar voortzetten en we daarmee een goede bijdrage leveren aan de leefbaarheid in beide gemeentes door inzet van onze vrijwillige buurtbemiddelaars.”

Coördinator buurtbemiddeling Amstelland, Jeanine de Koster voegt toe: “Het is mooi om te zien hoe een organisatie als Beterburen al zo lang haar ervaring kan uitbouwen en nieuwe bemiddelaars kan blijven opleiden. Het team Amstelland bestaat uit betrokken mensen. Het zijn allen buurtbewoners die onbezoldigd werken om onze buurten zo prettig en leefbaar mogelijk te houden voor elkaar. Ook voor hen is deze verlenging een compliment voor hun inzet.”

Buurtbemiddelaars

Beterburen voert het plus-certificaat van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dit betekent dat zij als erkende bemiddelingsorganisatie voldoet aan de kwaliteitseisen en dat ze de werkwijze en methode van buurtbemiddeling uitstekend implementeert.

Bewoners kunnen dan ook rekenen op buurtbemiddelaars die een gedegen training in buurtbemiddeling hebben gehad. Zij staan neutraal tegenover de klachten, kiezen geen partij tussen de buren, werken vertrouwelijk en veilig. Zij ondersteunen de communicatie tussen beide buren en helpen om tot afspraken te komen waar ieder het mee eens kan zijn.