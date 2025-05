Verrassende blik op natuur en kunst in Flower Art Museum

Aalsmeer – Wat gebeurt er als kunst en natuur samenkomen op het snijvlak van humor, verwondering en vervreemding? De nieuwe tentoonstelling ‘De Kunst van het Onverwachte’ in het Flower Art Museum neemt bezoekers vanaf zondag 1 juni mee op een speelse én kritische reis langs werken waarin de natuur op verrassende manieren tot leven komt.

Van feeërieke illusies tot surrealistische transformaties: negen kunstenaars tonen hoe beeldende kunst het onverwachte karakter van de natuur vangt, verdraait of juist versterkt. De werken nodigen uit tot een nieuwe blik op het alledaagse, spelen met verwachtingen en zetten aan tot reflectie. Deelnemende kunstenaars zijn: Brigitta Breevaart, Ursula van de Bunte, Lon Buttstedt, Geertje Geertsma, Inge Schuster, Gert Strengholt, Frans Thevis, Ghislaine van Tongeren en Tilly Zegers.

De tentoonstelling stelt vragen die prikkelen: Verliest kunst haar ernst als ze humoristisch, duister of lichtvoetig is? En is dat juist een kracht of een zwakte binnen de ‘serieuze’ kunstwereld? ‘De Kunst van het Onverwachte’ laat zien dat speelsheid en artistieke diepgang hand in hand kunnen gaan.

Intieme stillevens

Tegelijkertijd is in de kleine zaal het werk van Hetty Ansing te bewonderen, onder de titel Reflections. Haar intieme stillevens in acryl zijn met zorg en liefde samengesteld en tonen de kracht van eenvoud, rust en balans. Met een tijdloze uitstraling nodigen de schilderijen uit tot contemplatie en stille bewondering. Het Flower Art Museum is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren) en geopend van donderdag tot en met zondag tussen 13.00 en 17.00 uur en voor groepen ook op afspraak. Regelmatig worden er openbare rondleidingen, concerten en andere evenementen georganiseerd. De nieuwe tentoonstellingen zijn te zien vanaf zondag 1 juni en duren tot en met 14 september. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Schilderij Gert Strengholt: Imaginary Flowers.