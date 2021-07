Veroorzaakster ernstige aanrijding gezocht

De Kwakel-Uithoorn – Woensdagmiddag jl (21 juli) heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden tussen twee fietssters, waarbij een van de twee ernstig gewond is geraakt. De veroorzaakster is echter nadat zijzelf weer was opgekrabbeld doorgereden. De ernstig gewonde 71- jarige bewoonster uit Uithoorn is nu op zoek naar de waarschijnlijk 15/16 jarige jonge dame die zonder uit te kijken, de Boterdijk overstak. Woensdagmiddag reed de vrouw rustig op haar fiets over de Boterdijk toen er plotseling een fietsster via het wandelpad vanuit Meerwijk overstak richting het Elselaantje. De – volgens ooggetuige ongeveer 15/16 jarige fietsster knalde keihard tegen de fietsster en ze sloegen beiden hard tegen de grond.

De 71- jarige vrouw bleef hevig bloedend liggen. De andere fietsster krabbelde op en verdween, de gewonde vrouw achterlatend. Gelukkig kwam er snel hulp voor de vrouw en werd zij per ambulance afgevoerd naar het zieken waar zij drie dagen bleef. Zij bleek een gebroken schouderblad te hebben, gebroken bovenarm, gat in haar hoofd, hersenschudding en overal bont en blauw.

Meld je

De vrouw is weer thuis, maar eind deze week hoort zij of er een operatie nodig is voor haar schouder. Zij is op zoek naar getuigen, waardoor misschien de jongedame gevonden kan worden. “Ik wil nog niet direct het slechtste denken. Misschien is zij ook enorm geschrokken en daarom weggefietst, maar alsjeblieft meld je.

Ik ben niet alleen ernstig gewond maar ook mijn fiets is zwaar beschadigd”. Bent u getuigen geweest van deze aanrijding en kunt u misschien meer vertellen van de veroorzaakster van dit ongeval, of heb jijzelf dit gedaan? Bel dan: 0634379448, of bel onze redactie: 0653847419