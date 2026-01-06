Vermist uit Rozenhof: Kat Binkie

Aalsmeer – Sinds 24 december wordt kat Binkie, uit de Rozenhof, vermist. Binkie is 10 jaar oud, gecastreerd en gechipt. Hij houdt ervan om buiten rond te struinen, maar vindt het ook heerlijk om gezellig thuis te zijn. Dat hij nu al zo lang weg is, voelt daarom niet goed.

Binkie is een rood/oranje kater. Hij is gestreept aan de voorkant, op zijn borst en poten, en gemarmerd op zijn rug en achterpoten. Heb je Binkie gezien? Zijn baasjes zijn erg bezorgd en missen hem enorm. Aan inwoners wordt gevraagd alsjeblieft goed te kijken in de garage, schuur, zolder of tuin? Binkie gezien of meer informatie? Neem dan contact op via bellen, appen of sms’en met Esther: 06-15396416.

