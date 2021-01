Verlate nieuwjaarsduik voor KWF

Amstelland – De Uithoorner Rob Stokhof en Maaike Roerdink zijn afgelopen zaterdag in de ijskoude zee van Zandvoort gesprongen. Door middel van deze verlate nieuwjaarsduik willen ze geld generen voor het KWF Kankerbestrijding. De duik zou alleen plaatsvinden als het streefbedrag van 400 euro voor het KWF was opgehaald. En dat is gelukt! De teller staat nu op 935 euro en Rob en Maaike willen de 1000 euro voor het goede doel gaan aantikken.

Rob, geboren en getogen in Uithoorn, heeft ongeveer zes jaar geleden zijn vader verloren aan kanker. Maaike maakte deze duik met in gedachten haar overleden opa’s en oma. “De kans is groot dat ook jij iemand kent die kanker heeft. Kanker kruipt onder je huid, ontwricht je leven en is onvoorspelbaar. Maar wat als die onvoorspelbaarheid verminderd kan worden. Bijvoorbeeld door goede onderzoeken om kanker vroeg op te sporen of research naar behandelingen voor zeldzame kankersoorten. Of om dure medicijnen bereikbaar maken voor iedereen die ze nodig heeft”, vertelt de Haarlemse Maaike.

“In 1949, bij de oprichting van het KWF, overleefde gemiddeld 25% van de patiënten de eerste vijf jaar. Dat is gestegen naar gemiddeld 65%. Dat is geweldig nieuws, maar we zijn er nog niet. Want kanker is nog steeds doodsoorzaak nummer één in ons land”, vult Rob aan. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 118.000 mensen kanker. Dat houdt in dat één op de drie mensen met deze ziekte te maken krijgt. Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om te doneren via de doneerlinks van Maaike en Rob: https://www.doneeractie.nl/maaike-gaat-kopje-onder-voor-het-kwf/-49047 of https://www.doneeractie.nl tegen-kanker-voor-het-leven/-49043