Verkiezingsprogramma CDA: ‘Vertrouwd dichtbij’

Aalsmeer – CDA Aalsmeer-Kudelstaart heeft woensdag 28 januari haar verkiezingsprogramma voor de periode 2026–2030 gepresenteerd. In het programma kiest het CDA nadrukkelijk voor een betrouwbare en realistische koers voor Aalsmeer en Kudelstaart, met oog voor gezinnen, verenigingen, ondernemers en kwetsbare inwoners. De partij zet in op een sterke gemeenschap, betaalbaar wonen, goede zorg en een gemeente die dienstbaar en financieel gezond blijft. Het programma draagt het motto ‘Vertrouwd dichtbij’ en bouwt voort op de overtuiging dat politiek begint bij mensen zelf. Niet alles hoeft door de overheid te worden overgenomen, maar de gemeente moet er wel zijn waar het nodig is. Het CDA kiest daarom voor samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Zorg voor elkaar, gezin als basis

In het sociaal domein zet het CDA in op een aanpak waarin het gezin centraal staat. Problemen worden niet los bekeken, maar in samenhang aangepakt, met één aanspreekpunt per gezin waar mogelijk. Extra aandacht gaat uit naar ouderenzorg, dementiebeleid, mantelzorg en het tegengaan van eenzaamheid. Volgens het CDA vraagt de vergrijzing om tijdige keuzes en om een samenleving waarin omzien naar elkaar vanzelfsprekend blijft.

Wonen

De woningnood blijft één van de grootste zorgen in Aalsmeer en Kudelstaart. Het CDA wil dat er blijvend gebouwd wordt voor alle doelgroepen, met nadrukkelijke aandacht voor jongeren, starters en senioren. Daarbij kiest de partij voor het maximaal toewijzen van woningen aan eigen inwoners en cruciale beroepen.

Sterk ondernemerschap

Als ondernemende gemeente wil Aalsmeer ruimte blijven bieden aan bedrijven die bijdragen aan werkgelegenheid en innovatie. Het CDA kiest voor een betrouwbare overheid die naast ondernemers staat, meedenkt en duidelijk is in regels en handhaving. Ook zet de partij in op veilige bedrijventerreinen, het tegengaan van ondermijning en een levendig centrum in zowel Aalsmeer als Kudelstaart.

Schiphol in balans

Het CDA blijft zich uitspreken voor een luchthaven die in balans is met de omgeving. Minder vluchten, geen nachtvluchten en blijvende inzet op het verminderen van overlast voor inwoners zijn duidelijke speerpunten.

Duurzaamheid

Duurzaamheid blijft belangrijk. Het CDA kiest voor een aanpak die betaalbaar en realistisch is voor inwoners en ondernemers. Isolatie en energiebesparing krijgen prioriteit, net als ondersteuning voor mensen die willen verduurzamen. Geen zonneweides, wel maximaal gebruik van daken en slimme oplossingen op bedrijventerreinen. Met de publicatie van het verkiezingsprogramma geeft CDA Aalsmeer-Kudelstaart inzicht in haar standpunten en prioriteiten voor de komende raadsperiode (2026-2030). Het volledige programma is te vinden op de website van de partij of via de volgende link: https://www.cda.nl/noord-holland/aalsmeer/themas/.

Foto: CDA-lijsttrekker Bart Kabout en nummer twee op de kandidatenlijst: Sara Zethof (aangeleverd).

