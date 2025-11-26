Verkiezing laat veelzijdig en innovatief Aalsmeer zien

Aalsmeer – Vrijdag 21 november, op de Dag van de Ondernemer, werd in Aalsmeer de Onderneming van het Jaar verkiezing gevierd. Voor deze gelegenheid was The Beach omgetoverd tot een betoverend Winter Wonderland. Ondernemers uit Aalsmeer en Kudelstaart kwamen samen om de spannende ontknoping meemaken van wie zich Onderneming van het Jaar mocht noemen.

Onder leiding van Marlayne Sahupala beleefden ondernemers een avond vol trots en applaus. Terwijl de finalisten één voor één in de spotlights stonden, steeg de spanning. En toen kwamen de ontknopingen:

Zeilschool Aalsmeer werd uitgeroepen tot Starter van het Jaar, een prachtige beloning voor Sebastiaan Sargis die met passie een zeilgemeenschap opbouwt.

Amanda Poortvliet Paintings schitterde als ZZP’er van het Jaar, een toonbeeld van creativiteit en vakmanschap.

Slagerij Steen won in de categorie MKB Klein én sleepte later ook de Publieksprijs binnen – twee keer feest voor dit familiebedrijf!

Gomes Aalsmeer werd bekroond als MKB Groot, een onderneming die mobiliteit en innovatie perfect combineert.

Burgemeester Gido Oude Kotte en wethouder Sven Spaargaren hadden beide de eer om een prijs uit te reiken. Burgemeester Gido Oude Kotte: “Wat hebben we toch prachtige bedrijven in onze gemeente. Deze verkiezing laat zien hoe veelzijdig en innovatief Aalsmeer is. Ondernemers zijn het kloppend hart van onze gemeenschap en verdienen de waardering die zij vanavond hebben gekregen.” Wethouder Economische Zaken, Sven Spaargaren voegde toe: “Het is inspirerend om te zien hoe deze bedrijven niet alleen economisch bijdragen, maar ook maatschappelijk betrokken zijn. Dit soort avonden maakt duidelijk waarom we zo trots zijn op onze ondernemers.”

Na de prijsuitreiking keerde Marlayne terug op het podium, dit keer samen met een deel van haar band Legends We’ve Lost en zanger Kaisan Norris. Zij zorgde voor een swingende afsluiting vol muziek, dans en gezelligheid. Het was een avond waarin ondernemerschap én verbinding centraal stonden. Gemist? Radio Aalsmeer maakte opnames van de hele avond. Deze zijn terug te kijken via www.nieuwondernemendaalsmeer.nl.

Foto: De jury en de winnaars van de verkiezing Onderneming van het Jaar (foto gemeente Aalsmeer).



Een groot dankwoord gaat uit naar het vrijwilligersteam en de juryleden die deze avond mogelijk maakte!