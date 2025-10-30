Verkiezing Aalsmeer: VVD wint, flinke stijging D66

Aalsmeer – “Heb je al gestemd? Je gaat toch wel stemmen hè?”, tot en met de dag van de verkiezing van de Tweede Kamer op 29 oktober heeft burgemeester Gido Oude Kotte zich ingezet om inwoners aan te sporen vooral hun stem te laten horen. “De Tweede Kamerverkiezing is hét moment waarop we samen richting geven aan de toekomst van Nederland. En het gaat over onderwerpen die ons allemaal raken, zoals wonen, zorg, onderwijs, klimaat en veiligheid. Stemmen is niet alleen een recht, maar ook een verantwoordelijkheid”, zo luidde zijn uitnodiging om het rode potlood ter hand te nemen.

Hoge opkomst

De oproep blijkt duidelijk niet tegen dovemansoren gezegd te zijn, de opkomst in Aalsmeer was zelfs hoger dan het landelijke gemiddelde. Van de totaal 23.684 kiesgerechtigden in Aalsmeer is 83% gaan stemmen (0.1% meer dan in 2023). Landelijk was de opkomst 78,4%, wel ook een stijging ten opzichte van 2023 (77,8%). D66 en CDA hebben in elke gemeente betere resultaten geboekt, terwijl Groen Links-PvdA landelijk minder voorkeur kreeg. Het heeft Frans Timmermans zelfs doen besluiten om het leiderschap op te geven. Het zal niet heel verbazend zijn dat in Aalsmeer de meeste stemmen (opnieuw) zijn gegeven aan de VVD: 23%, wel een daling van -2,1%). Net als de landelijke trend zijn in Aalsmeer de PVV en D66 elkaars rivalen en was het een nek aan nek race, die weliswaar is gewonnen door de PVV (16,3%), maar er is vast harder gejuicht bij D66 (16%), zeker gezien de enorme stijging: +9,3%! Vrolijke gezichten ook bij het CDA in Aalsmeer, met 12% op een mooie vierde plaats en 8,3% meer aanhang.

Niet alleen landelijk heeft de jongerenpartij JA21 goed gescoord, ook in Aalsmeer kreeg de partij veel vertrouwen (9,2%, een stijging van +8,2%) én Groen Links-PvdA voorbij gestreefd. In Aalsmeer de zesde partij geworden met 7,6% (daling -2%). Het FvD kreeg in Aalsmeer 4,7% van de stemmen (+2,6%). De BBB en CU hebben in Aalsmeer redelijk flink moeten inleveren: BBB 2% (-1,4%) en CU 1,8% (-0,4). Net als landelijk heeft Aalsmeer de NSC van Pieter Omtzigt van het politieke toneel gewist.

Vooralsnog blijft het spannend wie uiteindelijk het kabinet gaan vormen, pakt de PVV de hoogste eer of weet D66 als eerste te eindigen? Als D66 van Rob Jetten de coalitie mag gaan vormen ligt een midden-kabinet voor de hand. D66, VVD, Groen Links-PvdA en CDA hebben samen 86 zetels en dat is voldoende voor dit ‘brede politiek midden’.

