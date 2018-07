Verjaardagsfeest op de kinderboerderij

Aalsmeer – Boerenvreugd bestaat dit jaar 25 jaar en dit jubileum wordt aanstaande zondag 8 juli groots gevierd op de kinderboerderij met het verjaardagsfeest van 11.00 tot 15.00 uur.

Theater en spelletjes

Speciaal voor het verjaardagsfeest komt kindertheater Zwuf naar Boerenvreugd. De voorstelling ‘Biggetje Basje’ zal te zien zijn in het hooibergtheater. Er zijn twee voorstellingen, de eerste is om 11.45 uur en de tweede voorstelling is om 13.15 uur. Funny Horse komt met pony’s naar de kinderboerderij. De kinderen kunnen pony rijden in de zandwei. Er zijn veel leuke spelletjes om aan mee te doen, zoals de ballonnen opblazen bij de ballonnenkoe, wortelpoepen, knutselen, varkenshappen, twee emmertjes water halen, grabbelen in de grabbelkoe, jenga, vier op een rij en muis vangen. Bij het spijkerbroekhangen zijn leuke prijsjes te winnen. Wat lekkers mag niet ontbreken bij het verjaardagsfeest! Cakejes versieren, limonade en boerenbroodjes bakken, er kan lekker gesmuld worden bij het feestje.

Kaartjes te koop

Om deel te nemen aan de activiteiten hebben de kinderen een spelletjeskaart nodig. Deze kaarten kosten 5 euro en zijn nu al te koop in de winkel van de kinderboerderij.

Vrijwilligers gevraagd

Het werken voor en op kinderboerderij Boerenvreugd is een feest op zich. Dieren verzorgen, in de winkel staan, tent opbouwen, activiteiten organiseren, weekenddiensten verzorgen, post rondbrengen, klussen doen, strobalen stapelen, voor iedereen die gemotiveerd is, is er wat te doen als vrijwilliger op Boerenvreugd. Vanaf 14 jaar worden jeugdvrijwilligers opgeleid. Vrijwilligers op het feest kunnen er alles over vertellen.

Kinderboerderij Boerenvreugd is goed bereikbaar op de fiets maar ook met de auto. Het grote parkeerterrein ligt direct naast het boerderijterrein aan de Beethovenlaan 118.