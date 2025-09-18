Verenigingen weer op pad voor de Grote Clubactie

Aalsmeer – Op zaterdag 20 september gaat de Grote Clubactie weer van start. Leden van 12 verenigingen uit Aalsmeer en Kudelstaart trekken de gemeente in om loten te verkopen en zo geld in te zamelen voor hun club. Samen zetten zij zich in om activiteiten te organiseren, materialen aan te schaffen en het verenigingsleven betaalbaar en toegankelijk te houden. Met elk lot dragen deelnemers direct bij aan de toekomst van hun club én aan het levendige verenigingsleven in Nederland. “Met onze actie bevorderen we de betrokkenheid van leden, vaak kinderen, bij hun vereniging. Het geeft hen een gevoel van trots en verantwoordelijkheid en laat hen actief bijdragen aan de toekomst van hun club. Dankzij de lotenverkoop krijgen verenigingen bovendien extra financiële ruimte die ze naar eigen inzicht kunnen inzetten”, zegt Frank Molkenboer, directeur van de Grote Clubactie.

Deelnemende verenigingen

Dit jaar doen Aalsmeer de volgende clubs mee: The Funny Horse, Dansschool Happy2dance, Rhythmic Dreams Gymnastics Academy, Popkoor Soundsation, FC Aalsmeer, BV Aalsmeer, Sportvereniging Omnia 2000, Muziekvereniging Flora Aalsmeer, s.v. RKDES, Chr. Korfbalveren. Vooruitgang Zij Ons Doel en TV Kudelstaart.

Van lot naar impact

Van elk verkocht lot gaat 80% rechtstreeks naar de clubkas. In 2024 leverde dat samen vele miljoenen op voor de deelnemende verenigingen. Met deze opbrengsten worden bijvoorbeeld nieuwe turnpakjes aangeschaft, jeugdkampen georganiseerd, clubhuizen opgeknapt of contributies laag gehouden.

Aan de deur én online

Denk je aan de Grote Clubactie, dan denk je aan de charme van trotse jeugdleden die in hun clubtenue langs de deuren gaan. En ja, die bellen straks weer aan! Ook aan de digitale deur, want met één klik op de tablet of smartphone bereiken ze via WhatsApp en social media ook familie en vrienden door het hele land.



Een extra reden om mee te doen

Met meer dan 750.000 prijzen is de winkans groot: 1 op 9. Een lot kopen betekent dus niet alleen steun aan de vereniging, maar ook kans op mooie prijzen. De hoofdprijs bedraagt €100.000. De trekking vindt plaats op 11 november 2025.

Over de Grote Clubactie

De Grote Clubactie is een jaarlijks terugkerende landelijke, fondsenwervingsactie die sinds 1972 verenigingen in Nederland ondersteunt bij het ophalen van extra inkomsten. Met behulp van lotenverkoop kunnen sport-, cultuur- en andere verenigingen geld inzamelen voor bijvoorbeeld nieuwe materialen, evenementen of het verbeteren van voorzieningen op de club. Van elk verkocht lot gaat 80% direct naar de vereniging, waardoor het een effectieve manier is om clubs financieel sterker te maken.

Foto: De Grote Club Actie gaat weer van start (foto aangeleverd).



