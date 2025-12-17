Verdere uitbreiding ‘De Derde Helft’ voor 65+ers

Aalsmeer – Om thuiswonende mensen met dementie langer actief te laten deelnemen aan het sociale leven, slaat Zorggroep Aelsmeer de handen ineen met Participe Amstelland. Samen wordt het succesvolle initiatief ‘De Derde Helft’ bij FC Aalsmeer verder uitgebreid.

‘De Derde Helft’ is een landelijk initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Het doel is van de sportkantine een gezellige en vaste ontmoetingsplek maken voor 65-plussers. Niet alleen om te sporten, maar juist ook voor een kop koffie, een goed gesprek, een spelletje of samen iets nieuws leren.

FC Aalsmeer stelt haar kantine en sportvelden aan de Beethovenlaan beschikbaar voor dit initiatief. Door de samenwerking met Participe wordt het aanbod verbreed met reguliere activiteiten. Denk aan sportieve en creatieve activiteiten, spelmiddagen en inspirerende lezingen. Zo ontstaat een inclusieve groep waarin mensen met en zonder dementie elkaar ontmoeten, samen optrekken en zich welkom voelen. Het doel is thuiswonende mensen met dementie langer laten meedoen, in een veilige en stimulerende omgeving. Door hen samen te brengen met buurtgenoten en vrijwilligers worden sociale netwerken versterkt en wordt eenzaamheid verminderd.

Met deze samenwerking zetten Zorggroep Aelsmeer en Participe samen een mooie stap richting een dementievriendelijke samenleving, waarin iedereen de ruimte krijgt om actief, gezien en verbonden te blijven.

‘De Derde Helft’ is voor alle 65+ers en wordt iedere woensdagmiddag gehouden bij FC Aalsmeer. Inloop vanaf 13.30 uur. Voor vragen of aanmelding kan contact opgenomen worden met Tristan van der Jagt per mail: ontmoetingscentrum@zg-aelsmeer.nl of bel 06-22468574.

Foto: Uitbreiding ‘De Derde Helft’ voor 65+ers door samenwerking Zorggroep Aelsmeer en Participe Amstelland (foto’s aangeleverd).