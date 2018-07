Verdachten van diefstal stapelwagens aangehouden

Aalsmeer – Royal FloraHolland is getroffen door de diefstal van stapelwagens. Mede dankzij oplettendheid van medewerkers, eigen onderzoek en onderzoek door de politie, heeft de politie nu twee verdachten aangehouden.

De stapelwagens zijn gedurende een periode van enkele maanden ontvreemd op de veilingterreinen. De stapelwagens zijn vermoedelijk tegen schrootwaarde verkocht. Bij aanhouding hadden de verdachten gestolen stapelwagens in hun bezit. De directie van Royaal Flora Holland is blij dat door adequaat optreden van politie, mensen uit de sector en eigen medewerkers, de verdachten konden worden aangehouden.

Aanvullende maatregelen

Er wordt in dit soort gevallen alles in het werk gesteld om schade op de daders te verhalen. Om herharling te voorkomen, worden passende aanvullende maatregelen genomen. Yme Pasma: “We doen een beroep op kwekers, kopers en medewerkers om alert te zijn op afwijkende of verdachte gedragingen en die te melden bij de bedrijfsbeveiliging. Gedurende het onderzoek doen we geen verdere inhoudelijke mededelingen.”