Verbouwing van De Oude Veiling vordert

Aalsmeer – Donderdagavond 23 augustus werd een groep genodigden alvast een kijkje gegeven in De Oude Veilling in de Markstraat. De werkzaamheden in de ‘Huiskamer van Aalsmeer’ vorderen gestaag. In het gebouw is een nieuwe lift gemaakt en de verbinding met de bibliotheek is open. Vanuit de restaurant/bar-ruimte is er zicht op de bieb en er is een centrale hoofdingang gecreëerd in de Marktstraat.

Ook de keuken heeft een metamorfose gekregen, evenals de ruimtes boven, waar onder andere het Cultuurpunt haar onderkomen (weer) krijgt. De keuken gaat, naast door de nieuwe horeca-ondernemers, ook gebruikt worden door de ‘bakkers’ van Ons Tweede Thuis. Duidelijk is al zichtbaar dat De Oude Veiling een ontmoetingsplek wordt voor iedereen waarin de thema’s meedoen, ontplooien, ontmoeten en inspireren centraal staan.

Op zaterdag 15 september is publiek van harte welkom om binnen te wandelen en de nieuwe Oude Veiling te komen bekijken. Tijdens de open dag zijn er muziek- en dans- optredens, workshops, een talkshow en onder andere een toneelvoorstelling. De open dag is van 13.30 tot 17.00 uur.

Vanaf aanstaande maandag 27 augustus gaan alle medewerkers van de bouwbedrijven en aannemers weer hard aan de slag, want de voltooiing nadert, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren!

Foto: www.kicksfotos.nl