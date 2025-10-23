Verbouwing Flower Art Museum in volle gang

Aalsmeer – De werkzaamheden voor de verbouwing van het Flower Art Museum zijn ruim twee weken onderweg en trekken veel bekijks. Er gebeurt dan ook van alles. Buiten is de daktuin verwijderd en is het dak van de oorspronkelijke waterkelder zichtbaar. Hierop komt nieuwe isolatie en dakbedekking en daarna een nieuw aan te leggen (beelden)tuin.

Op het parkeerterrein vindt grondwerk plaats ter voorbereiding van de aanbouw. Binnen wordt onder andere de vloer van de kleine zaal en workshopruimte verwijderd en verlaagd tot het niveau van de rest van het museum, zodat deze ruimte straks ook voor iedereen toegankelijk is.

De aanbouw komt naast de bestaande waterkelder en wordt circa 600 vierkante meter met een nieuwe entree, een lunchroom, een museumwinkel en een kantoorruimte. De bestaande waterkelder wordt gerenoveerd en krijgt onder andere een nieuwe collectiepresentatie, een filmruimte en een mooie ruimte voor workshops en presentaties.

“Voorlopig nog een lange weg te gaan, maar het begin is er. En we weten waarvoor we het doen”, aldus directeur Constantijn Hoffscholte. In het najaar van 2026 is de feestelijke heropening van het Flower Art Museum gepland.

Bron en foto’s: Flower Art Museum