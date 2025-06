Verbeteringen in Hortensialaan bijna afgerond

Aalsmeer – In het afgelopen jaar is de Hortensialaan drastisch veranderd. Na de invoering van de knip in de Burgemeester Kasteleinweg merkten bewoners langs de Hortensialaan dat de verkeersbewegingen door hun straat toenamen. Dat kwam volgens hen de veiligheid niet ten goede. De gemeente heeft nu maatregelen doorgevoerd die de veiligheid in de druk bereden straat verbeteren. Zo is bij de kruising bij de Yverta Mavo een fietspad aangelegd en kunnen de auto’s niet meer in één keer rechtdoor het gedeelte van de Hortensialaan bij de voormalige muziektent inrijden. Ze worden nu gedwongen een bocht naar links te maken en daarna naar rechts te rijden als ze vanuit de richting van het centrum komen. Dit maakt dat automobilisten op dit weggedeelte langzamer zullen moeten rijden.

Streetprint in de straat

Grote delen van de Hortensialaan zijn uitgevoerd in zogeheten streetprint. Dit heeft als voordeel dat het stiller is voor de omgeving. Bovendien geeft streetprint automobilisten eerder het gevoel dat ze te hard rijden, waardoor de daadwerkelijk gereden snelheid vaak lager wordt. “Deze inrichting over de hele lengte van de Hortensialaan draagt volgens ons bij aan de verhoging van de veiligheid van alle verkeersdeelnemers” , zegt wethouder verkeer Bart Kabout. “En geeft een impuls aan de verlaging van de snelheid van de automobilisten.” Wethouder Sven Spaargaren van Openbare Ruimte en Onderhoud voegt daaraan toe: “Dit is een mooi voorbeeld hoe we onderhoud combineren met het verbeteren van de veiligheid.”

Niet overal drempels

Ter hoogte van het verzorgingshuis is een drempel aangebracht en bij de aansluiting van de Gloxiniastraat op de Hortensialaan is een plateau met een voetgangersoversteekplaats neergelegd. Vanaf de Gloxiniastraat tot Hortensialaan 100, over een lengte van ongeveer 200 meter, zijn geen snelheidsremmende maatregelen mogelijk: de Hortensialaan is hier smal en de oude huizen zijn trillinggevoelig. Er is wel een drempel gekomen nabij huisnummer 100.

Bijna helemaal klaar

Het Hortensiaplein, waar vroeger het busstation was, is omgevormd naar het A.P. Csizikplantsoen. In het gedeelte tussen het A.P. Csizikplantsoen en de kruising met de 1e J.C. Mensinglaan zijn bomen geplant en er zijn hortensiavakken aangelegd op de oevers van de watergang. Het werk is overigens nog niet helemaal klaar. Er moet nog een stuk streetprint worden aangebracht op een gedeelte asfalt tussen de 1e J.C. Mensinglaan en de Kamperfoeliestraat. Dat gebeurt in de week van 23 juni.

Foto: Gemeente Aalsmeer (Hortensialaan vernieuwd).