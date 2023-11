Veel variatie bij Kunst in De Kwakel

De Kwakel – Bij tien locaties in De Kwakel hing dit weekend de vlag van Kunst in de Kwakel uit om bezoekers te verwelkomen. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik en gingen op de fiets of met auto een aantal plaatsen langs. Sommige locaties waren echt een aanvulling voor de kunstwerken.

Bij Bruinsma Natuurlijk kwamen de schilderijen van Noortje Veer goed tot hun recht tussen de groene planten. De kunstenares was zelf bezig een groot landschap te schilderen. Ze gebruikt een paletmes wat een onmiskenbaar eigen stijl oplevert. Te zien waren kleurrijke taferelen van dorpsstraten en gevangen momentjes zoals op een dierbaar doek van haar moeder en haarzelf. Ook Jenny Piet vertelde graag de verhalen achter haar kunstwerken. Een zwierige witte jurk die het gevoel oproept van toen ze zelf ballroomwedstrijden danste of de albasten beschadigde wolkenkrabbers op een stuk hout met de naam Gebroken dromen, dat stond voor de huidige situatie in de wereld.

Dorpsdichter

Bij Inner-Art was het een gezellig drukte op het erf. Gastvrouw Gera liep met hapjes rond. Hier exposeren vier kunstenaars. In de ene ruimte toonde Maarten Abrahamsen zijn aquarellen van de natuur die hij vaak ter plekke maakt, zelfs op vakantie gaan de benodigdheden mee. Een jongen was zeer belangstellend naar zijn manier van werken, desondanks was hij niet van plan zelf te gaan schilderen. Marcel Bekkering was wel door zijn vrouw Brigitte aangestoken om creatief aan de slag te gaan. Samen maken zij vazen van keramiek met organische decoraties. Ze hebben inmiddels zelf een raku oven en het is ook voor hen een verrassing hoe een kunstwerk er uiteindelijk uit komt te zien. Alyssa Zwaanenveld verkocht haar mini-schilderijtjes en beschilderde lampjes. Zij stond samen met de veelzijdige Marja Schoos. Dorpsdichter Peter Borghaerts ging alle locaties langs en had voor iedereen een eigen gedicht geschreven, dat hij zaterdag voordroeg aan het toegestroomde publiek bij Inner-Art.

Beelden

Bij In de Ossenwaard begon de kunstroute al met beelden in de tuin. Op de bovenverdieping was de beeldhouwgroep Amstelveen neergestreken. De dames wilden graag over hun werk vertellen. Waar de één hield van abstracte vormen, maakte de ander liever herkenbare beelden en weer een ander hield van grote hoekige kunst. Een mevrouw stond lang van een kunstwerk te genieten. Ze liet de vorm en lijnen op zich inwerken. Beneden was het atelier Steengoed waar veel belangstelling was voor de producten gemaakt door mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Bij Bamboelabyrint Nirwana was het een drukte van jewelste. Hier stond Steven Partiman met zijn schilderijen verstopt in een hoekje. Hij moest de ruimte delen met een kinderpartijtje. Net als Anita de Vroom en Jan Kok bij de Gasterij waar een uitvaart en een feest gehouden werd. Hun schilderwerk hing niet in de grote gezellige ruimte, maar in een kil bijzaaltje. Gelukkig zorgden ze zelf voor warme gesprekken en koffie.

Kinderen

De activiteiten voor kinderen waren dit jaar uitgebreid, vijf locaties boden mogelijkheden waar zij zich konden vermaken. Bij Bloemsierkunst Christa Snoek een bloemstukje maken, in de sporthal van Gasterij De Kwakel een balletje trappen, Poldersport had hindernissen staan om in te klimmen en klauteren, dieren bekijken en aaien kon bij Zorgboerderij Inner-Art of in Halloween sferen een schilderij maken met de schilderijcarrousel bij Bamboelabyrint Nirwana.

Creativiteit alom

De deelnemende kunstenaars toonden zich van hun beste kant, je kwam ogen én oren tekort. De Verborgen Tuin is een creatieve vrijplaats waar een varia aan ‘blokje kunst’ uitgestald stond, Pauline Zeij live aan haar boekillustraties werkte en er door bezoekers meegebouwd kon worden aan de herinnerings- en wensboom in het kader van het thema ‘Verlies & Vertrouwen’.

Aalsmeers Schilder Genootschap toonde bij Poldersport hun tekeningen en schilderijen. In het fonkelnieuwe pand van Bloemsierkunst Christa Snoek waren in een grote, lichte ruimte aan lange tafels sieraden, keramiek, schilderijen, kunstige kaarsen, etc. te vinden. Ook exposeerde hier een HKU studente, Diaz Lauren, haar kleurrijk hedendaags werk. Bar ’t Fort, waar men dit weekeinde door middel van een rondleiding zelfs een kijkje achter de schermen kon krijgen, herbergde een zilversmid met sieraden. In de kleur van het werk van keramiste Ellen Schröder was duidelijk te zien dat zij van origine goudsmid was en dat haar liefde voor sieraden er nog steeds in zit. Wat te denken van draagbare armbanden van papier, zelfs van gebreid papier. Verder kon men hier schilderijen vinden. Sanidrôme Van Scheppingen toonde de transparante alcohol inkt werken van Gillian Graat. Haar schilderij ‘Sprookjesbos’ inspireerde in 2022 een New Yorkse componist, Margin Alexander, tot de pianocompositie Mystical Forest. Op YouTube, https://youtu.be/0TwhfTeGSho, legt hij het waarom uit en is het te beluisteren.

Er waren tevreden gezichten, enerzijds door de ruime keuze aan kunst voor onze bezoekers en anderzijds door de leuke verkopen bij de deelnemende kunstenaars. Dat geeft inspiratie aan de organisatie voor de kunstroute van 2024.